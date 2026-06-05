Từ ánh mắt khát sống đến nụ cười hạnh phúc của bé Trường (Video: Hương Hồng).

Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình anh Mùa A Sùng ở bản Nà Nếnh, xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên lại rộn rã tiếng cười trẻ thơ.

Giữa sân nhà, bé Mùa Xuân Trường (SN 2022, con trai anh Sùng) tung tăng chạy nhảy vui chơi cùng anh chị. Nhìn con trai khỏe mạnh, hoạt bát như hôm nay, anh Sùng vẫn ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.

Ít tháng trước, gia đình anh từng đối mặt với biến cố lớn tưởng như không thể vượt qua, khi bé Trường được phát hiện mắc u phúc mạc ác tính.

Bé Mùa Xuân Trường (SN 2022) thời điểm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Hành trình giữ lại sự sống cho con của người cha nghèo

Cuối năm 2025, thấy bé Trường liên tục đau bụng, sức khỏe suy giảm, anh Sùng đưa con đi khám. Kết quả chẩn đoán như sét đánh ngang tai: Trường có khối u ác tính nguy hiểm, cần điều trị và phẫu thuật sớm.

Để cứu con, người cha dân tộc Mông đã bán con trâu đang chửa là tài sản giá trị nhất của gia đình. Vợ chồng anh tiếp tục vay mượn khắp nơi, gom góp từng đồng đưa con xuống Hà Nội điều trị.

Suốt những tháng ngày ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Sùng gần như không rời con nửa bước.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 264.860.773 đồng bạn đọc ủng hộ tới anh Mùa A Sùng (bố bé Mùa Xuân Trường) (Ảnh: CTV).

Khi bài viết về bé trai 4 tuổi mắc u phúc mạc ác tính, đăng trên báo Dân trí, ánh mắt tha thiết cầu mong được sống của Mùa Xuân Trường đã khiến nhiều người xúc động. Hàng nghìn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình.

Thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ gia đình bé Trường số tiền 264.860.773 đồng.

Ngoài ra, qua tài khoản của anh Mùa A Sùng và trực tiếp tại bệnh viện, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình khoảng 100 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Sùng được hỗ trợ là hơn 364 triệu đồng. Nguồn động viên quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần đã giúp gia đình anh Sùng vơi bớt gánh nặng, yên tâm đồng hành cùng con trong suốt quá trình điều trị.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, sự chăm sóc tận tình của gia đình cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bé Trường đã được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe dần hồi phục, xuất viện trở về bên gia đình (Ảnh: CTV).

Nụ cười hạnh phúc đã trở lại với bé Mùa Xuân Trường

Nhờ được phẫu thuật kịp thời, điều trị đúng phác đồ cùng sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe của bé Trường từng ngày hồi phục.

Những cơn đau dần lùi lại phía sau. Cậu bé ngày nào chỉ nằm lặng trên giường bệnh nay đã có thể vui chơi, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Niềm vui lớn nhất với gia đình là Trường đã được xuất viện, trở về trong vòng tay yêu thương của người thân. Trong những bức ảnh mới nhất gửi tới phóng viên Dân trí, ánh mắt bé Trường lanh lợi, gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ.

Bé Trường bên các anh chị (Ảnh: CTV).

Anh Mùa A Sùng xúc động chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, các bác sĩ, phòng Công tác xã hội, bà con cô bác, chính quyền địa phương… con em mới có cơ hội được điều trị kịp thời. Cháu khỏe lên từng ngày, được xuất viện về với gia đình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng em.

Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chính quyền địa phương và tất cả những người đã yêu thương, giúp đỡ con em trong lúc khó khăn nhất".

Sức khỏe tốt lên, bé Trường đã trở lại lớp học (Ảnh: CTV).

Theo chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trường hợp của bé Mùa Xuân Trường là một trong những hoàn cảnh nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc Dân trí.

"Sự đồng hành kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc đã tiếp thêm nguồn lực rất lớn để gia đình yên tâm điều trị cho cháu. Chứng kiến cháu Trường hồi phục tốt, được xuất viện và trở về với cuộc sống bình thường là niềm vui không chỉ của gia đình mà còn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn", chị Phương chia sẻ.

Từ ánh mắt khát sống trên giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc bên gia đình hôm nay của bé Trường là hành trình được viết nên bởi tình phụ tử, sự tận tâm của các y, bác sĩ cùng sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm.

Với bé Mùa Xuân Trường, món quà quý giá nhất không chỉ là nguồn kinh phí hỗ trợ điều trị, mà còn là cơ hội được khỏe mạnh, lớn lên trong vòng tay gia đình, được vui chơi, học tập và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.