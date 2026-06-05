Hơn 630 triệu đồng tiếp sức gia đình có chồng, con trai cùng mắc suy thận (Video: Hương Hồng).

Mới đây, báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 211.337.568 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1982, trú thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Huyền qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển trước đó vào tài khoản chị Huyền để chị có kinh phí điều trị cho chồng và con trai mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Huyền xúc động cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Dân trí, gia đình còn được bà con, họ hàng, bạn bè, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 420 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Huyền nhận được từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm là hơn 630 triệu đồng.

Trước đó, hoàn cảnh éo le của gia đình chị Huyền được phản ánh trong bài viết: "Nỗi đau của người phụ nữ nghèo, khi chồng, con trai cùng mắc suy thận mạn".

Năm 2020, anh Vũ Văn Quang (SN 1979, chồng chị Huyền) phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, người đàn ông trụ cột gia đình phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.

Đang là sinh viên năm cuối, Long bất ngờ mắc suy thận giai đoạn cuối (Ảnh: Hương Hồng).

Trong nhà có 1 người mang bệnh nan y đã là quá bất hạnh, nhưng tai họa một lần nữa lại giáng xuống. Tháng 5/2025, Vũ Thành Long (SN 2001, con trai chị Huyền) đang là sinh viên năm cuối khoa Điện tự động hóa, Trường Đại học Sao Đỏ, bất ngờ sút cân, cơ thể mệt mỏi…

Cầm bệnh án trên tay, đọc đến phần ghi kết luận “suy thận giai đoạn cuối”, chàng kỹ sư tương lai đã không thể đứng vững, đầu óc quay cuồng, trời đất như đổ sụp. Từ đó, thay vì miệt mài trong thư viện tìm tòi tài liệu làm đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày Long phải lọc màng bụng 4 lần để duy trì sự sống.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh gia đình chị Huyền đăng tải, đông đảo bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, sẻ chia tới gia đình.

Anh Quang mắc suy thận mãn từ năm 2020, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

"Gia đình em vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, bạn bè, chính quyền địa phương và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Hải Dương, đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ chúng em trong lúc khó khăn nhất. Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, gia đình em thực sự không biết phải xoay xở ra sao", chị Huyền nghẹn ngào nói.

Sự đồng hành kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình chị Huyền giảm bớt gánh nặng viện phí, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người mẹ nghèo trên hành trình giành giật sự sống cho chồng và con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chị Huyền, tháng tới gia đình sẽ đưa Long lên Hà Nội để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá khả năng hiến thận từ mẹ sang con. Đồng thời, gia đình cũng sẽ đăng ký với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tìm kiếm thêm cơ hội ghép thận cho Long.

"Chúng em đang cố gắng từng ngày để giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ca ghép thận của cháu. Nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, gia đình đã có thêm hy vọng một ngày không xa, cháu Long được ghép thận, tiếp tục sống, làm việc và thực hiện những ước mơ còn dang dở", chị Huyền chia sẻ.