Bạn đọc Dân trí thắp ngọn lửa hy vọng khi cả gia đình đang bế tắc

Từ nỗi đau chiến tranh đến hành trình vượt lên số phận

Cách đây vài tháng, câu chuyện về hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (15 tuổi, trú tại thôn 1 Lam Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội) qua bài viết “Xót xa cảnh bé gái sinh ra trong gia đình bệnh tật, nỗi đau của chiến tranh” đã khiến hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí không cầm được nước mắt.

Cháu Hạnh trong thời gian điều trị biến chứng tiểu đường và viêm tụy cấp (Ảnh: Tùng Dương).

Gia cảnh của cháu Hạnh là một bức tranh đầy gam màu tối, nơi nỗi đau chiến tranh vẫn còn hằn sâu. Ông Nguyễn Trung Minh (ông nội Hạnh) là cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 và không may nhiễm chất độc hóa học. Hậu quả ấy đã truyền sang thế hệ sau, khi anh Nguyễn Trung Tuấn (bố của Hạnh) bị mù bẩm sinh.

Bản thân Hạnh cũng không may mắn khi sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ. Nỗi bất hạnh chưa dừng lại ở đó, em gái thứ hai của Hạnh bị câm điếc bẩm sinh, còn em út thì chậm chạp hơn bạn bè cùng trang lứa.

Gánh nặng bệnh tật tiếp tục đè nặng khi Hạnh được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy cấp và đái tháo đường nặng. Chỉ số đường huyết thường xuyên ở mức nguy hiểm, cơ thể Hạnh luôn trong tình trạng đau đớn, mệt mỏi.

Giữa lúc gia đình rơi vào bế tắc, không đủ tiền trang trải viện phí, câu chuyện của Hạnh đã được báo Dân trí lan tỏa, chạm đến trái tim của hàng nghìn độc giả. Nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa, thông qua báo Dân trí, gia đình cháu Hạnh đã được hỗ trợ 110 triệu đồng.

Được bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, sức khỏe của Hạnh đã khá hơn trước (Ảnh: Tùng Dương).

Khoản tiền quý giá này không chỉ giúp Hạnh có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh, ổn định sức khỏe, mà còn là nguồn động lực to lớn, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cả gia đình.

Khi nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ cháu Hạnh, ông Minh đã xúc động, nói với phóng viên Dân trí: “Bất ngờ quá cháu ơi! Cả đời chú chưa bao giờ nhận được số tiền lớn đến vậy. Chú đi khoe khắp họ hàng, làng xóm...

Mẹ chú 95 tuổi rồi. Khi nghe tin cháu Hạnh được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ tiền chữa bệnh, bà rất muốn gọi điện cảm ơn phóng viên. Nhờ tấm lòng của mọi người, gia đình chú có tiền chữa bệnh cho cháu Hạnh, chú biết ơn vô cùng”.

Niềm tin từ sự sẻ chia của cộng đồng

Nếu niềm hạnh phúc của người ông là thấy cháu mình được cứu chữa, thì với cô bé Hồng Hạnh, niềm vui trọn vẹn là khi sức khỏe ổn định hơn và được quay trở lại học tập.

Niềm vui đã trở lại trên gương mặt các thành viên trong gia đình từng chịu nhiều nỗi đau chất độc da cam. (Ảnh: Tùng Dương).

Một buổi chiều cuối tháng 9, ngôi nhà nhỏ của ông Minh rộn ràng tiếng cười. Hạnh và các em có cặp sách, giày dép, quần áo mới… 3 chị em tíu tít sắp xếp sách vở mới lên giá, vui vẻ ngồi vào bàn học.

Nhìn nụ cười trong trẻo, hồn nhiên trên khuôn mặt xinh xắn của cô bé 15 tuổi, không ai nghĩ rằng cháu đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn vì bệnh tật. Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, Bí thư Chi bộ thôn 1 Lam Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội, bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi biết gia đình cháu Hạnh nhận được sự quan tâm, ủng hộ của báo Dân trí và bạn đọc với số tiền 110 triệu đồng để chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian tới, địa phương mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn”.

Đại diện lãnh đạo thôn 1 Lam Sơn, xã Tây Phương đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ niềm vui cùng gia đình cháu Hạnh (Ảnh: Tùng Dương).

Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối xã Tây Phương, giữa tiếng cười con trẻ và những ánh mắt rạng rỡ, cô bé từng bị bệnh tật giày vò, nay có thể mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Sự đổi thay ấy không chỉ đến từ khoản tiền hỗ trợ, mà còn bởi sức mạnh của sự quan tâm, sẻ chia khi hàng nghìn trái tim nhân ái cùng hướng về mảnh đời bất hạnh, để nỗi đau chiến tranh không còn phủ bóng lên tương lai của những đứa trẻ.