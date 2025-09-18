Bạn đọc Dân trí giúp hơn 475 triệu đồng tới bé gái nguy kịch sau tai nạn

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bé gái nguy kịch sau tai nạn hơn 475 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 18/9, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 475.301.761 đồng đến gia đình bé Hoàng Thị Phương Anh (SN 2017, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Đây là số tiền bạn đọc chung tay giúp đỡ bé Phương Anh qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản anh Hoàng Công Thảo (bố của Phương Anh).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, anh Thảo gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

“Số tiền trên rất quan trọng với gia đình em lúc này, là niềm hy vọng và động lực để gia đình tiếp tục chạy chữa cho cháu. Gia đình em xin trân trọng cảm ơn!”, anh Thảo xúc động nói.

Phóng viên báo Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 475.301.761 đồng bạn đọc giúp đỡ tới anh Hoàng Công Thảo (Ảnh: CTV).

Chia sẻ về sức khỏe của bé Phương Anh, TS.BS Lê Xuân Hùng, Phó Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Hiện tại, sức khỏe bé Phương Anh tạm ổn định. Bé được xuất viện về nhà một thời gian và sẽ tái khám theo lịch hẹn.

Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của bạn đọc báo Dân trí dành cho cháu Phương Anh. Mong rằng thời gian tới, các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý báo và bạn đọc”.

Bé Phương Anh là hoàn cảnh trong bài viết “Bé gái 8 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ”, đã được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi hoàn cảnh Phương Anh được đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ cháu.

Các bác sĩ tại Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tận tình theo dõi từng chuyển biến sức khỏe của Phương Anh trong thời gian bé nằm viện (Ảnh: Hương Hồng).

Tháng 7/2024, sau cơn mưa, mặt sân trơn trượt khiến bé Phương Anh bị ngã đập đầu xuống nền bê tông. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện địa phương, bé được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phương Anh được chẩn đoán chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh 2 bên, phù não lan tỏa. Các bác sĩ đã khẩn cấp mổ giải phóng máu tụ ở cả 2 bán cầu não, giữ lại mạng sống cho bé.

Sau khi được chuyển về tuyến dưới tiếp tục điều trị, ngày 22/4, Phương Anh được gia đình đưa trở lại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Phương Anh là con cả, sau cháu còn 2 em nhỏ. Gia đình thuộc diện khó khăn, cả bố mẹ cháu đều làm công nhân. Từ khi sinh bé thứ 3, chị Lê Thị Ước (mẹ của Phương Anh) nghỉ làm, ở nhà chăm con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, từ khi Phương Anh lâm nạn, gia đình càng kiệt quệ hơn.