Bạn đọc Dân trí giúp em Thành Tài hơn 209 triệu đồng

Ngày 30/9, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175, trao biển biểu trưng số tiền 209.402.768 đồng do bạn đọc ủng hộ đến em Trần Nguyễn Thành Tài. Số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của Tài.

Em Trần Nguyễn Thành Tài (SN 2008, ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi cộng đồng cứu chàng trai nguy kịch vì sốt xuất huyết", được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và các nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ, giúp em có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Phóng viên Dân trí cùng Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175 trao biển biểu trưng số tiền 209.402.768 đồng bạn đọc giúp đỡ cho gia đình em Thành Tài (Ảnh: C.Thơ).

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, ông Trần Phương Đạt (bố của Thành Tài) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn, giúp đỡ gia đình có kinh phí theo đuổi quá trình điều trị suốt 3 tháng qua để giữ lại sự sống cho con trai.

Theo bác sĩ CKII Trần Văn Thành, phụ trách bộ phận vận động tài trợ, Ban Công tác xã hội của Bệnh viện Quân y 175, trường hợp của Thành Tài là một ca khó, bệnh nhân xuất hiện nhiều biến chứng phức tạp. Các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, giành giật mạng sống cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 tháng điều trị, Thành Tài đã vượt qua nguy kịch, được xuất viện về nhà tập hồi phục. Thế nhưng, chỉ 10 ngày sau, em lại xuất hiện biến chứng khó thở và co giật, phải nhập viện cấp cứu.

Đến nay, sau gần 3 tháng điều trị, sức khỏe của Tài đã ổn định. Tài tỉnh táo, nói chuyện bình thường và có thể dùng thiết bị hỗ trợ để đi lại nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, do nằm liệt giường quá lâu, vùng xương cụt của Tài bị loét da, buộc phải phẫu thuật ghép da. Ngày 1/10, Tài đã nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật này.

Thượng tá Trần Thành Niên, Trưởng Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Bên cạnh nỗ lực của các y bác sĩ, thành công này không thể không nhắc tới sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn tập thể báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã nỗ lực trong công tác hỗ trợ những ca bệnh khó khăn, hiểm nghèo, giúp họ có điều kiện chữa trị, trở lại cuộc sống bình thường".