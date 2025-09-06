Bác sĩ kêu gọi cộng đồng cứu chàng trai nguy kịch vì sốt xuất huyết

Mắc bệnh nặng, chàng trai trẻ mấy lần đứng trước cửa tử

Bệnh nhân Trần Nguyễn Thành Tài (SN 2008, ngụ xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Chia sẻ về tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, khoa A12.1, Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Tài nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết mức độ nặng có chảy máu và rối loạn chức năng đa cơ quan. Bệnh sốt xuất huyết đến nay đã ổn định, nhưng trong quá trình điều trị xuất hiện nhiều vấn đề khác”.

Đầu tiên, bác sĩ phát hiện Tài bị hội chứng thực bào máu, các tế bào tự tiêu diệt nhau. Tiếp đó là viêm phổi do vi khuẩn đa kháng, kèm nhiễm nấm xâm lấn. Những vấn đề này xuất hiện trong quá trình điều trị, đến nay đã kiểm soát tạm ổn. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng lúc này là nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn, cần điều trị tích cực.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung thăm khám cho bệnh nhân Tài (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến Tài tiêu chảy kéo dài, nếu không kiểm soát được sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nước điện giải, mất các yếu tố vi lượng qua đường tiêu hóa. Đây cũng là vị trí có thể gây thẩm lậu, gây nên nhiễm trùng huyết và các biến chứng khó lường.

“Hiện sức khỏe của Tài cơ bản đã ổn định. Bệnh nhân đáp ứng khá là tốt, đã rút được ống nội khí quản. Nhưng vấn đề của Tài là sau 1 tháng nằm viện, chi phí điều trị quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình”, bác sĩ Cảnh Chung chia sẻ.

Diễn biến bệnh phức tạp, Tài mấy lần đứng trước cửa tử (Ảnh: Tùng Nguyên).

Do bệnh tình diễn biến phức tạp, nhiều lần đứng trước cửa tử, chi phí điều trị cho Tài rất lớn. Sau 1 tháng nằm viện, chỉ riêng tiền viện phí đã hơn 600 triệu đồng, trong khi kinh tế gia đình vốn rất khó khăn.

Tài vừa học xong lớp 10 thì phải nghỉ học vì cha suy yếu sức khỏe, phải nghỉ hưu sớm. Ở tuổi 17, em nhận làm việc lặt vặt cho bà con trong xóm, chuẩn bị học nghề thì phát bệnh. Sau khi nghỉ học, Bảo hiểm y tế diện học sinh hết hạn nên khi Tài nhập viện, gia đình phải chịu toàn bộ chi phí điều trị.

Bác sĩ CK2 Trần Văn Thành, phụ trách bộ phận Vận động tài trợ, Ban Công tác xã hội của Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Cháu Tài mới nghỉ học nên không có Bảo hiểm y tế, trong khi bệnh tình nguy kịch, điều trị rất tốn kém. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu mới mất, cha nghỉ hưu sớm vì suy giảm sức khỏe, chỉ có chị gái đi làm phục vụ ở nhà hàng gồng gánh cả nhà”.

"Mong bạn đọc Dân trí thương yêu mà cứu lấy cháu"

Kinh tế gia đình Tài đã khánh kiệt từ khi bà Nguyễn Thị Khánh (SN 1982, mẹ ruột Tài) mắc ung thư dạ dày. Sau gần 3 năm chống chọi bệnh tật, bà Khánh qua đời, để lại khoản nợ lớn cho chồng con.

Ông Trần Phương Đạt (SN 1971, cha ruột Tài) từng là thợ cơ khí. Sau tai nạn gãy 3 đốt xương sườn và đứt lìa 1 đốt ngón tay, sức khỏe ông bị suy giảm 81%. Tháng 5 vừa qua, ông Đạt phải xin nghỉ hưu sớm.

Ông Đạt từng là thợ cơ khí, nhưng sau tai nạn, sức khỏe bị suy giảm 81% nên phải nghỉ hưu sớm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hội đồng Giám định y khoa thành phố (Sở Y tế TPHCM) xác định, ông Đạt mắc nhiều bệnh lý: tăng huyết áp giai đoạn 1, xơ vữa động mạch cảnh, gan nhiễm mỡ có biến đổi chức năng gan, viêm thực quản do trào ngược dạ dày, đái tháo đường type 2, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đau khớp gối hai bên hạn chế vận động do thoái hóa...

Do nghỉ hưu sớm, lương hưu cùng các hỗ trợ thêm của ông chỉ đạt mức lương tối thiểu 2.340.000 đồng/tháng.

Ông Đạt chia sẻ: “Tôi nhận đưa đón 2 cháu học sinh ở trong xóm, mỗi cháu được gia đình trả 200.000 đồng/1 tuần. Nếu ráng làm đủ thì 1 tháng tôi cũng kiếm thêm được 1,6 triệu đồng, nhưng 2 tháng nay nghỉ hè nên không có việc”.

Chị gái của Tài là Trần Nguyễn Thanh Tú (SN 2001), hiện làm việc tại một nhà hàng nhỏ trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình, TPHCM) với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Đây vốn là công việc Tú làm thêm từ thời sinh viên.

Trước đó, khi mẹ phát bệnh, Tú đang học năm 3 ngành quản trị mạng, phải xin bảo lưu kết quả học tập để chuyển sang làm toàn thời gian, phụ cha lo viện phí cho mẹ.

“Thời gian trước, sau giờ làm em còn chạy xe công nghệ giao hàng, mỗi tháng kiếm thêm được 2-3 triệu đồng. Từ ngày Tài bệnh, em phải vào bệnh viện chăm em thay cha, không làm thêm được nên thu nhập cũng giảm”, Tú cho biết.

Tú phải nghỉ học, đi làm tại nhà hàng để phụ cha lo cho mẹ, nay lại lo cho em trai (Ảnh: Tùng Nguyên).

Để có hơn 600 triệu đồng đóng viện phí cứu em trai, Tú đã phải vay mượn khắp mọi nơi.

“Em về quê ở Đồng Nai vay mượn bà con họ hàng, làng xóm và mấy dì ở xứ đạo... chứ ở thành phố em không quen ai. Một số mạnh thường quân từng giúp mẹ em lúc chữa bệnh ung thư cũng hỗ trợ một phần, nên mới có tiền lo cho Tài 1 tháng qua”, Thanh Tú cho biết.

Thế nhưng, vay mượn người quen cũng có hạn. Giờ đây, Tú không biết phải xoay xở thế nào để có tiền tiếp tục điều trị cho em trai, vì hầu hết những người quen biết em đều đã vay.

Bác sĩ CKII Trần Văn Thành, Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ: “Bệnh tình của Tài khá phức tạp, nhưng tôi tin là sức trẻ và nghị lực sống sẽ giúp cháu vượt qua được. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cháu Tài quá khó khăn, rất mong bạn đọc báo Dân trí thương yêu mà cứu lấy cháu”.