Bạn đọc "bê gạo" vào khu cách li giúp lao động nghèo về quê tránh dịch

Ngày 16/8, Báo điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng huyện biên giới nghèo Kỳ Sơn, Nghệ An, 5 tạ gạo, 500 thùng mỳ tôm, 13 quạt điều hòa, trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch", do Báo điện tử Dân trí phát động.

Ông Vi Văn Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, đã có hơn 4.700 công dân huyện Kỳ Sơn, đa số là các lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh, thành đang bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư về quê tránh dịch. Trong đó, gần 3.300 công dân về từ các tỉnh phía Nam. Số công dân này được thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện và 21 xã, thị trấn.

Để giảm bớt khó khăn cho các lao động tại huyện biên giới, xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An, phải cách li khi về quê tránh dịch, UBND huyện Kỳ Sơn đã có văn bản đề xuất tỉnh Nghệ An miễn toàn bộ chi phí xét nghiệm SASR-CoV-2 cho các công dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Hòe khẳng định: đây là những cân gạo, những gói mỳ tôm nghĩa tình của bạn đọc Dân trí trên cả nước và các nhà hảo tâm ủng hộ đã phần nào giúp người dân về quê tránh dịch vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục cùng địa phương thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo đề nghị của lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương cùng tinh thần "tương thân tương ái", Chương trình: "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch", do Báo điện tử Dân trí phát động, bước đầu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm, trong đó Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn (Hà Nội) ủng hộ 500 thùng mì tôm, 13 quạt điều hòa; Công ty CP VILACONIC ủng hộ 5 tạ gạo.

Bà Kim Thị Liên Thọ - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP VILACONIC chia sẻ: dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống của người dân và doanh nghiệp cả nước, doanh nghiệp chúng tôi không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, với trách nhiệm xã hội "một miếng khi đói bằng một gói khi no", chúng tôi rất tin tưởng và mong muốn được đồng hành cùng Báo điện tử Dân trí góp phần công sức nhỏ bé của mình chia sẻ những khó khăn với lao động nghèo về quê tránh dịch, để họ sớm ổn định cuộc sống.

