2.900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ

Chúng tôi tới đúng lúc chị Mùa Y Sùa (bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) đang nấu cơm để đưa vào khu cách ly cho chồng. Chồng chị Sùa là anh Hờ Tồng Xò, vừa trở về từ tỉnh Bình Dương, hiện đang được cách ly tập trung tại điểm trường tiểu học cách nhà hai cây số.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với người phụ nữ dân tộc Mông này phải thông qua sự phiên dịch của ông phó bản Hờ Nỏ Chà. Nhà Sùa có 7 nhân khẩu, bao gồm cả vợ chồng đứa con trai mới cưới.

Ba tháng trước, anh Hờ Tồng Xò khăn gói vào Bình Dương làm thuê cho một xưởng mộc. Vợ chồng đứa con trai thì vào làm công nhân nhà máy. Chị Sùa không biết chồng mình lương tháng được bao nhiêu, vì chưa thấy gửi về nhà đồng nào kể từ khi vào miền Nam mưu sinh. Gần 10 ngày trước, anh Xò gọi điện cho vợ, bảo sợ dịch lắm, với lại không có việc làm, phải về thôi.

Hơn 3 ngày sau, anh Xò đã có mặt tại quê nhà và được đưa vào cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Không có điều kiện để đóng tiền ăn cho chồng, từ đó chị Sùa có nhiệm vụ nấu cơm rồi đi bộ hai cây số vào khu cách ly gửi cho chồng.

Đậu chín, chị Sùa vớt ra rổ, phùng má thổi cho nguội bớt rồi đổ hết vào chiếc túi bóng. "Ơ, không có muối mắm gì à?", tôi hỏi. "Muối ở khu cách ly có rồi mà", ông Hờ Nỏ Chà dịch lại câu trả lời của chị Sùa.

Nửa cân gạo nấu chính, đầy cả một nồi, chị Sùa xúc hết vào cái túi bóng khác. "Nhiều thế chồng có ăn hết không?", tôi hỏi. "À, ăn cả ngày luôn mà, đỡ phải đi đưa cơm nhiều lần", chị Sùa đáp.

Nhân tiện có ông phó bản tới điểm cách ly, chị Sùa nhờ đưa cơm cho chồng giúp, cô còn đứa con nhỏ phải trông. Bản Tiền Tiêu có khoảng 100 người đi làm ăn ngoại tỉnh, chủ yếu là mưu sinh ở miền Nam. Đợt dịch này đã có gần 40 người về, cách ly tại điểm trường tiểu học Nậm Cắn, tất cả đều phải nhờ người nhà mang cơm nước đến.

Theo ông Xồng Bá Lầu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, toàn xã có 154 công dân từ miền Nam về kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát. Số công dân này được cách ly tại 3 địa điểm là các trường học trên địa bàn xã.

"Phần lớn số công dân này thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có 90 người cách ly tại Trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú Nậm Cắn, ăn cơm tập trung. Còn số cách ly tại 2 điểm trường tiểu học cơ sở chính và trường mầm non thì do người nhà nấu, mang đến", ông Xồng Bá Lầu cho hay.

Tại khu cách ly tập trung 90 người, bếp ăn do tổ chức đoàn thể, trường học và nhân lực từ các bản thay nhau nấu. Gạo xã cấp, thức ăn vận động đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Một số hộ gia đình có con em đang cách ly kinh tế khá hơn đóng góp mỗi người 40.000 đồng/ngày. Trong tình cảnh kinh phí có hạn, để duy trì được ngày hai bữa ăn có món mặn, canh rau, bộ phận hậu cần phải tính toán đau cả đầu.

Đến thời điểm này, toàn huyện biên giới Kỳ Sơn có hơn 2.900 lao động trở về từ các tỉnh phía Nam, đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở trường học trên 21 xã, thị trấn. Đây là đối tượng không thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn, do vậy gia đình phải tự túc.

"Vừa rồi huyện có văn bản và được tỉnh chấp thuận miễn toàn bộ kinh phí xét nghiệm Covid-19 cho công dân trở về từ miền Nam thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thông qua các nguồn vận động, mỗi công dân trở về được hỗ trợ ban đầu từ 5-10 kg gạo, 1 thùng mì tôm.

Huyện cũng chỉ đạo các xã sử dụng nguồn ngân sách được cấp để hỗ trợ tối đa cho bà con nhưng 14 ngày cách ly tập trung, thêm 14 ngày cách ly tại nhà, việc duy trì bữa cơm cho số công dân này đối với gia đình họ mà nói là cực kỳ khó khăn. Chưa thể tính đến vấn đề bữa ăn đủ chất mà chỉ cần no cái bụng đã", ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho hay.

Không chỉ phải giải quyết khó khăn trước mắt, huyện nghèo biên giới này đang đối mặt với nỗi lo đảm bảo đời sống ít nhất 2 tháng để người dân có thể ổn định cuộc sống sau khi hồi hương.

UBND huyện Kỳ Sơn vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trong đó có nhóm lao động trở về từ miền Nam nói trên.

"Theo tính toán, để mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng trong ít nhất 2 tháng thì toàn huyện cần 508 tấn gạo để cứu đói. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền huyện, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân, đặc biệt là từ Báo Dân trí để giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", ông Lê Hồng Lập - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn nói.

Khi phóng viên Dân trí thực hiện bài viết này thì 500 thùng mỳ tôm và 15 chiếc quạt điều hòa do Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn (Hà Nội), ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí đang trên đường vận chuyển hỗ trợ các lao động trở về từ vùng dịch phải cách ly theo quy định tại các điểm thuộc huyện nghèo biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4190: UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269