Bạn đọc báo Dân trí tiếp thêm hy vọng đến nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 146.836.966 đồng tới gia đình bà Đặng Thị Lam (50 tuổi), trú tại thôn 2, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Số tiền này được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái và đã được báo chuyển vào tài khoản của ông Lê Văn Bàn, chồng bà Lam. Bên cạnh đó, bạn đọc còn gửi trực tiếp đến tài khoản của ông Bàn hơn 40 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên gần 187 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến gia đình bà Đặng Thị Lam (Ảnh: Lê Anh).

Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc báo Dân trí, bà Lam chia sẻ: “Số tiền bạn đọc của báo hỗ trợ không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn, mà còn tiếp thêm động lực, niềm hy vọng cho con trai tôi vượt qua bạo bệnh. Tận đáy lòng, tôi biết ơn quý báo và các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Bà Lam cho biết, gần 5 tháng điều trị hội chứng thận hư, nhiễm khuẩn huyết qua đường vào ngoài da, áp xe phổi, suy hô hấp cho con trai là em Lê Văn Minh (20 tuổi) ở bệnh viện, cả nhà đã tiêu tốn hơn nửa tỷ đồng. Trong lúc túng quẫn, khốn khó nhất, gia đình được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.

Nhờ sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ và tấm lòng sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí, như một phép màu, Minh đã dần bình phục.

“Con trai tôi được xuất viện về nhà. Mỗi tháng, cháu đi khám định kỳ, lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Gia đình tôi biết ơn sự chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ và tình cảm, sự san sẻ của bạn đọc báo Dân trí”, bà Lam thổ lộ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phú bày tỏ lòng biết ơn đến báo Dân trí đã có bài viết kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh gia đình bà Đặng Thị Lam. Số tiền độc giả báo Dân trí ủng hộ là “phao cứu sinh” giúp gia đình bà Lam vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp thêm động lực, hy vọng đến cháu Minh.

Em Lê Văn Minh (ở giữa) sức khỏe ổn định, được xuất viện về nhà (Ảnh: Hạnh Linh).

“Tôi mong bạn đọc tiếp tục đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh éo le khác, để nhiều mảnh đời bất hạnh có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống”, ông Hùng bộc bạch.

Trước đó, báo Dân trí có bài viết “Nam sinh 20 tuổi sự sống mong manh, cha mẹ nghèo cầu cứu”.

Khi đang là sinh viên Khoa Luật của Đại học Kinh tế Quốc dân, em Minh phát hiện mắc hội chứng thận hư, nhiễm khuẩn huyết, áp xe phổi, suy hô hấp,…

Sau nhiều tháng cùng con điều trị ở bệnh viện, kinh tế của gia đình bà Lam kiệt quệ. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng nghèo chấp nhận vay lãi “nóng”.