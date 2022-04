Ấp nghèo mong bạn đọc Dân trí giúp xây cầu, thoát cảnh bị sông nước cô lập

Bao năm qua, khi đời sống xã hội thay đổi từng ngày, giao thương nhộn nhịp thì người dân ấp Quy Lân 6 (xã Thạnh Qưới, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) vẫn như bị bó buộc giữa bốn con kênh, cầu giao thông ở đây bé xíu, cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Văn Tình - Trưởng ấp Quy Lân 6 cho biết, các hộ dân nơi đây bị bao vây bởi những con kênh, ngoài đường sông thì lối đi duy nhất từ ấp ra ngoài là một chiếc cầu tạm mà mỗi lần ai qua cũng tưởng chừng như "rớt tim".

"10 năm trở về trước, người dân ở đây muốn đi đâu chỉ có ghe xuồng, không nhà nào sắm xe máy vì không dùng đến. Bí bách quá, mọi người mới góp tiền mỗi hộ dân mấy trăm nghìn mua vật tư về làm cây cầu tạm.

Trụ cầu là mấy cây cột điện cũ, mặt cầu thì làm từ thép xoắn hàn thành tấm. Cầu chỉ xe máy chạy qua được thôi nhưng lắm lúc cũng rung dữ lắm. Nhiều người không dám chạy xe qua mà phải xuống dắt bộ", ông Tình nói thêm.

Chiếc cầu mỏng manh cứ hễ có người hay xe đi qua là lại "đung đưa". Người trong ấp đã quen nhưng cũng không khỏi rùng mình, người lạ muốn qua cầu chỉ có cách xuống xe dắt bộ mới hạn chế "đau tim".

Đường đi không thuận lợi nên không có giao thương, vật liệu xây dựng, phân bón muốn mua phải chở về bằng xe máy, muốn đại lý giao tận nhà thì phải chấp nhận đắt hơn nơi khác. Thóc lúa làm ra rồi cũng không chở đi bán được, gọi ghe vào chở thì mất tiền phí mà gọi thương lái đến thì phải chấp nhận bán rẻ, thiệt đơn thiệt kép.

Cầu yếu, xe ba gác, xe lớn không vào được nên trong ấp cũng chỉ có đường mòn, một lối hẹp vừa người đi nằm giữa 2 bên cỏ mọc um tùm. Mỗi gia đình trong ấp có từ 2 đến 3 em nhỏ đang tuổi đi học, đường đi khó khăn nên các em phải cần người lớn đưa đi rước về, thêm nhiều bất tiện.

Những người trong ấp bảo rằng cuộc sống bây giờ tuy đã tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng so với những khu dân cư xung quanh thì nơi đây đang bị tụt hậu. Kinh tế hầu hết dân trong ấp đều dựa vào mấy công lúa, lời lãi bấp bênh, có năm làm quần quật không đủ tiền phân thuốc.

Bà Phạm Thị Ảnh có 2 người con đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa, để lại cho vợ chồng bà chăm 4 đứa cháu. Mỗi ngày 4 cữ vợ chồng bà phải căn giờ để đưa các cháu đi học, đón các cháu về, vì thế nên làm gì cũng tranh thủ.

"Chú xem đường thì cỏ dại, cầu thì rung như thế này, để các cháu lớp một lớp 2 đi sao mà an tâm được. Người dân cũng muốn làm cây cầu chắc chắn để an tâm đi lại, mà chỉ trông vào vụ lúa, mùa màng thì thất bát, gom góp không nổi nên cứ luẩn quẩn bao năm vậy", bà Ánh xót xa.

Những người dân trong ấp kể rằng mấy năm trước phải cắt cử người đứng nhắc nhở xe từ nơi khác đến xuống tải trước khi qua cầu. Dần dần mọi người đều biết cầu yếu nên không ai dám đi qua mà chở quá nặng.

Ông Tình cho biết người dân trong ấp cũng đã nhiều lần có ý định góp tiền để xây cầu, nhưng cứ gom góp gần đủ thì giá vật liệu lại tăng, lại phải hoãn. Mấy năm gần đây giá vật liệu tăng phi mã nên người dân gần như đã từ bỏ "ước mơ" xây được chiếc cầu.

"Chỉ làm chiếc cầu rộng khoảng 2m cho xe ba gác chạy vào được thì tốn từ khoảng 200 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng. Dân ít, mỗi hộ có mấy công ruộng, làm một năm lãi không đến chục triệu đồng nên bảo gom góp số tiền lớn như vậy khó lắm.

Người dân trong ấp rất mong có đơn vị, nhà hảo tâm nào giúp cho một khoản kinh phí, thiếu bao nhiêu người dân sẽ góp thêm vào, tiền công thợ, tiền ăn uống người dân sẽ chia nhau. Giờ chỉ có vậy chứ bảo người dân tự túc thì không biết bao giờ mới góp đủ. Nếu được giúp thì người dân chúng tôi biết ơn nhiều lắm", ông Tình tâm sự.

Khi nghe nói việc ấp muốn xin hỗ trợ xây cầu, người dân ai cũng mừng, không ít người xung phong lo chuyện cơm nước, ăn ở cho đội thợ. Một chiếc cầu chắc chắn để có thể thông thương thuận lợi, để con cháu được đi học an toàn đã là ước mơ bao nhiêu năm của người dân trong ấp.

Ông Phạm Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Qưới cho biết cây cầu ở ấp Quy Lân 6 nếu được xây kiên cố sẽ góp phần rất lớn thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo nên một trục giao thông mới, thuận tiện, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu dân cư trong xã và đi các xã lân cận.

Địa phương đã có kế hoạch xây dựng đường nông thôn rộng khoảng 2,5m đến 3m đi qua ấp Quy Lân 6. Nếu xây cầu kiên cố có khổ rộng đồng bộ với đường thì chi phí nguyên vật liệu sẽ cần khoảng 300 đến 400 triệu đồng, đây là khoản tiền lớn địa phương rất cần hỗ trợ.

Ngoài ra, các chi phí khác như công thợ, vận chuyển, ăn uống cho công nhân địa phương sẽ lấy từ ngân sách và huy động người dân đóng góp.

"Nhu cầu về một cây cầu kiên cố cho ấp Quy Lân 6 đã có từ lâu nhưng địa phương chưa bố trí được kinh phí. Địa phương rất mong thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí sẽ nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ các bạn đọc, các mạnh thường quân để người dân, con em ấp Quy Lân 6 sớm có được chiếc cầu, có cơ hội đổi đời để vươn lên trong cuộc sống", ông Sơn nói.

