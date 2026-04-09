Hình ảnh công chúng và niềm tin xã hội

Trong đời sống chính trị thế giới từ xưa đến nay, hình ảnh công chúng của người lãnh đạo luôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Ngày nay, hình ảnh đó chịu tác động lớn hơn bởi các phương tiện truyền thông hiện đại có tính tương tác cao; và sâu xa hơn, bởi niềm tin xã hội đang được nhìn nhận như một nguồn lực đặc biệt của quản trị quốc gia.

Khoa học chính trị chỉ ra, ở những giai đoạn một đất nước đứng trước nhiều thách thức đan xen, khi yêu cầu về hành động, kỷ luật và hiệu quả được đặt ra ngày càng rõ nét, hình ảnh công chúng của người lãnh đạo trở thành một trong các chỉ báo phản ánh mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân.

Nhìn từ góc độ đó, việc xã hội quan tâm, đánh giá và bày tỏ sự ghi nhận đối với hình ảnh công chúng của các vị lãnh đạo không nên được nhìn nhận như một hiện tượng cảm tính hay ấn tượng bề ngoài. Ở chiều sâu, đó là tổng hòa nhận thức, đánh giá và kỳ vọng của xã hội, được hình thành trong quá trình lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hình ảnh ấy được hình thành dần qua hành động, quyết định và kết quả thực tiễn.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Chính vì vậy, hình ảnh công chúng mang bản chất xã hội rõ nét, nghĩa là phản ánh cách người dân và cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận về năng lực giải quyết vấn đề, tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với người lãnh đạo. Ở nghĩa này, hình ảnh công chúng không đi trước thực tiễn lãnh đạo mà phản chiếu trung thực thực tiễn ấy.

Trong quản trị quốc gia, hình ảnh công chúng vì thế không phải là mục tiêu tự thân mà là hệ quả của phong cách lãnh đạo và hiệu quả điều hành. Khi hành động nhất quán với chủ trương, khi trách nhiệm được gắn với kết quả cuối cùng, hình ảnh công chúng tích cực sẽ hình thành một cách tự nhiên, không cần tô vẽ hay dẫn dắt.

Hình ảnh công chúng và vai trò đối với niềm tin xã hội

Niềm tin xã hội là nền tảng tinh thần của sự ổn định và phát triển bền vững. Trong quản trị nhà nước, niềm tin ấy đến từ đường lối, chủ trương đúng đắn và từ cách thức tổ chức thực hiện các chủ trương đó trong đời sống hằng ngày. Trong mối quan hệ này, hình ảnh công chúng của người lãnh đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trước hết, hình ảnh công chúng là một chỉ báo của niềm tin xã hội. Khi xã hội nhận thấy người lãnh đạo kiên trì theo đuổi mục tiêu, dám đối diện với vấn đề khó và đề cao trách nhiệm thực thi, niềm tin ấy không chỉ gắn với cá nhân mà lan tỏa tới toàn bộ bộ máy nhà nước.

Thứ hai, hình ảnh công chúng tích cực tạo ra nguồn lực mềm cho điều hành. Niềm tin xã hội góp phần gia tăng sự đồng thuận, giảm chi phí thực thi chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các quyết sách có tính phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm từ nhiều chủ thể.

Cuối cùng, hình ảnh công chúng là một phép thử đối với năng lực thực thi. Không phải các tuyên bố chính sách, mà chính cảm nhận thực tế của người dân và doanh nghiệp về mức độ thuận lợi, thông suốt trong giải quyết công việc mới là yếu tố quyết định hình ảnh công chúng của người lãnh đạo.

Trong bối cảnh chuyển giao nhiệm kỳ bộ máy nhà nước, cùng với sự ghi nhận chính thức và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, việc xã hội thể hiện sự quan tâm và ghi nhận đối với hình ảnh công chúng của các vị lãnh đạo không tiếp tục giữ cương vị ở nhiệm kỳ mới có thể được nhìn nhận như một chỉ báo tích cực về niềm tin xã hội đối với phong cách điều hành hành động và đề cao trách nhiệm. Theo tôi, đó không phải là sự đánh giá cảm tính mà phản ánh kỳ vọng của xã hội vào một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và hướng tới kết quả.

Nhìn sâu rộng hơn, sự ghi nhận này cho thấy niềm tin xã hội được hình thành từ những trải nghiệm thực tế trong quan hệ giữa người dân với bộ máy nhà nước. Khi xã hội coi trọng một phong cách lãnh đạo gắn với hành động và hiệu quả, điều đó cũng đồng thời đặt ra yêu cầu về sự kế thừa và phát huy các giá trị quản trị tích cực trong giai đoạn tiếp theo.

Cá nhân tôi, ở góc độ là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ (theo quyết định 812/QĐ-TTg, hoạt động từ tháng 4/2025 đến 6/4/2026), cảm nhận rõ rằng hình ảnh công chúng, suy cho cùng, là kết quả của quản trị hiệu quả và lãnh đạo có trách nhiệm. Niềm tin xã hội được gây dựng bằng hành động nhất quán, bằng kỷ luật thực thi và bằng tinh thần phục vụ nhân dân.

Việc xã hội quan tâm và ghi nhận hình ảnh công chúng của các vị lãnh đạo, đặc biệt trong thời điểm chuyển giao, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Đó là lời nhắc nhở có tính nguyên tắc: niềm tin xã hội cần được gìn giữ, bồi đắp và tiếp nối bằng hiệu quả quản trị, bằng trách nhiệm và bằng hành động thực chất vì lợi ích chung.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016; Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng (theo quyết định 812/QĐ-TTg).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!