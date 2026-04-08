Nhiệm kỳ mới - Động lực mới - Tầm vóc mới

Ngày 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là lời cam kết cá nhân trước Quốc hội và Nhân dân, mà còn là sự khái quát tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ tư duy kế thừa và phát triển. Trong đó, nổi bật là sự kết nối chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử nghìn năm của dân tộc với khát vọng phát triển hiện đại, giữa mục tiêu lâu dài với những nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

Từ việc nhấn mạnh “hai mục tiêu chiến lược 100 năm”, đến khẳng định đích đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt nhiệm kỳ mới vào một trục phát triển xuyên suốt, đòi hỏi sự đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Đó không chỉ là sự tiếp nối các thành quả của 40 năm đổi mới, mà còn là bước chuyển mang tính bứt phá để đưa đất nước bước vào giai đoạn “chuyển mình và cất cánh”.

Kế tục thành quả, kiến tạo đột phá

Điểm nổi bật trong thông điệp nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kết hợp giữa tinh thần kế thừa và yêu cầu đổi mới. Những thành tựu đã đạt được, nhất là qua 40 năm đổi mới, là nền tảng quan trọng, nhưng không phải là điểm dừng; ngược lại, chính thành tựu đó đặt ra yêu cầu phải đi nhanh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn.

Cam kết “đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn” phản ánh rõ nhận thức về những thách thức hiện hữu: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế toàn cầu, áp lực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cùng những vấn đề nội tại như năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực hay các “điểm nghẽn” thể chế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bối cảnh đó, định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chính là trụ cột để hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Đây cũng là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là tinh thần của Đại hội XIV, theo hướng không chỉ dừng ở định hướng mà phải chuyển hóa thành chính sách cụ thể, có tính khả thi cao trong thực tiễn.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới” và “xác lập mô hình tăng trưởng mới” với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Điều này cho thấy tư duy phát triển chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những định hướng đó, yếu tố then chốt vẫn là thể chế. Như nhiều đại biểu Quốc hội đã nhận định, thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành “đòn bẩy” kiến tạo phát triển. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, dễ thực thi sẽ giúp giải phóng nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Song song với đó là yêu cầu xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị. Thông điệp “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành chuẩn mực hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đây cũng là lời hiệu triệu mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vững tay chèo lái con thuyền quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trong hệ thống chính trị của nước ta, Chủ tịch nước giữ vai trò đặc biệt trong điều hòa, phối hợp và thúc đẩy các mục tiêu chiến lược. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước càng làm nổi bật vai trò này, khi tạo ra sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên phương diện đối nội, Chủ tịch nước là biểu tượng của sự thống nhất quốc gia, là trung tâm quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc nhấn mạnh tư tưởng “dân là gốc” trong bài phát biểu nhậm chức không chỉ mang ý nghĩa kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà còn khẳng định rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Ở đây, vai trò của Chủ tịch nước không dừng ở việc đại diện mà còn là người thúc đẩy các chính sách hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm mọi thành quả phát triển đều được phân bổ công bằng, bao trùm. Mục tiêu “nhân dân được thụ hưởng thành quả” chính là thước đo cuối cùng cho hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách.

Trên phương diện đối ngoại, Chủ tịch nước là gương mặt đại diện cao nhất của Nhà nước trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, vai trò này càng trở nên quan trọng, không chỉ trong việc củng cố quan hệ song phương mà còn trong việc nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Phương châm “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường làm nền tảng; đặt người dân làm trung tâm; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm” trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện rõ một tư duy đối ngoại chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Đây cũng là tinh thần “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin” của Đại hội XIV, đồng thời là nền tảng để Việt Nam vừa bảo vệ lợi ích quốc gia vừa đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Chủ tịch nước giữ vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Việc nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đủ sức “loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ” cho thấy tầm nhìn chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.

Không thể không nhắc đến vai trò điều phối, kết nối giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong triển khai chính sách. Trong đó, Chủ tịch nước với vị trí đặc biệt góp phần tăng cường sự liên kết, giảm thiểu chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Từ những cam kết trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể thấy rõ một tinh thần hành động xuyên suốt: không để đất nước tụt hậu, không để nhân dân mất cơ hội phát triển. Đây chính là mệnh lệnh của thực tiễn trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của kỷ nguyên phát triển mới.

Niềm tin cho chặng đường mới

Kỳ vọng đặt ra đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ mới là rất lớn nhưng cũng hoàn toàn có cơ sở. Đó là kỳ vọng vào một vai trò dẫn dắt mạnh mẽ hơn trong kiến tạo thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia; kỳ vọng vào một bộ máy lãnh đạo năng động, bản lĩnh, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; và trên hết là kỳ vọng vào một người đứng đầu luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lịch sử cách mạng dân tộc đã chứng minh, mỗi bước ngoặt phát triển của đất nước đều gắn liền với những quyết sách đúng đắn và sự lãnh đạo kiên định, sáng suốt. Trong giai đoạn hiện nay, khi cơ hội và thách thức đan xen, vai trò của người đứng đầu càng trở nên quan trọng.

Niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc chính là nguồn lực to lớn để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt, có cơ sở để tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

