Trung Quốc phát triển công nghệ A.I có khả năng làm giả video cực tinh vi

Những công nghệ ghép gương mặt của một người bất kỳ vào video hoặc hình ảnh không phải là mới, nổi bật trong đó có công nghệ deepfake. Đây là công nghệ trí tuệ nhân tạo, sử dụng kỹ thuật tổng hợp hình ảnh của một người nào đó để kết hợp và chồng hình ảnh gương mặt lên một video hoặc hình ảnh của người khác.

Deepfake sẽ trải qua một "quá trình học", dựa vào các dữ liệu đầu vào nhằm tạo ra mô hình và lựa chọn thuật toán phù hợp để liên tục xử lý và học từ các mô hình đó. Sau một thời gian "học", deepfake có thể ghép khuôn mặt với độ chính xác cao mà khó có thể nhận ra bằng mắt thường.

Diễn viên nổi tiếng Gal Gadot từng nhiều lần bị ghép mặt vào các bộ phim khiêu dâm bằng công nghệ deepfake (Ảnh: Reddit).

Công nghệ deepfake đã từng được sử dụng để tạo ra những đoạn video giả mạo, với gương mặt của những người nổi tiếng được ghép vào các đoạn video y như thật. Thậm chí kỹ thuật này còn được sử dụng để tạo ra các bộ phim khiêu dâm với gương mặt của bất kỳ ai.

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại hãng công nghệ Alibaba (Trung Quốc) đã phát triển một công nghệ trí tuệ nhân tạo mới, có khả năng tạo ra những đoạn video giả mạo hết sức tinh vi, chỉ bằng một hình ảnh của bất kỳ ai.

Theo đó, công nghệ có tên gọi "Animate Anyone" (Làm chuyển động bất kỳ ai) có thể biến hình ảnh của một người bất kỳ thành đoạn video, với khả năng chuyển động linh hoạt và siêu mượt.

Công nghệ "Animate Anyone" có khả năng biến hình ảnh bất kỳ thành video, với các hành động theo ý muốn của tác giả (Ảnh: Alibaba).

"Animate Anyone" có thể khiến đối tượng có trong ảnh chuyển động mượt mà, với bất kỳ động tác nào theo ý muốn. Điểm vượt trội của công nghệ này đó là chỉ cần một hình ảnh duy nhất và rõ nét về đối tượng, thay vì phải sử dụng hàng loạt ảnh chân dung khác nhau của một người để huấn luyện trí tuệ nhân tạo.

Video chuyển động do công nghệ "Animate Anyone" tạo ra mượt mà và giống thật, khiến người xem rất khó để nhận ra đây chỉ là một đoạn video được tạo nên từ phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Khả năng tạo video chuyển động mượt mà từ hình ảnh tĩnh của Animate Anyone (Video: Hookszdp).

Hiện tại, nhóm phát triển "Animate Anyone" đã chia sẻ mã nguồn của dự án này dưới dạng mã nguồn mở. Nghĩa là người dùng phổ thông vẫn chưa thể sử dụng công nghệ mới này, mà chỉ những lập trình viên hoặc những người am hiểu về công nghệ mới có thể tải mã nguồn của "Animate Anyone" về tìm hiểu và tùy biến để khai thác.

"Animate Anyone" có thể sử dụng cho mục đích gì?

Các nhà phát triển cho biết công nghệ mới này có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như phát triển trò chơi điện tử, sáng tạo nội dung hoặc làm phim hoạt hình…

Công nghệ mới này sẽ giúp các nhà sáng tạo có thể dễ dàng tạo ra chuyển động cho các nhân vật từ hình ảnh tạo hình của nhân vật đó, rút ngắn thời gian phát triển game hoặc phim hoạt hình. "Animate Anyone" cũng hứa hẹn sẽ giúp tạo ra các kỹ xảo điện ảnh dễ dàng và nhanh chóng hơn, giúp tiết kiệm chi phí cho những bộ phim "bom tấn".

"Animate Anyone" gây lo ngại về quyền riêng tư

Mặc dù được xem là một công nghệ đầy hứa hẹn và hỗ trợ con người trong rất nhiều lĩnh vực, "Animate Anyone" lại khiến nhiều người lo ngại về khả năng của nó.

"Animate Anyone" sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống, hay sẽ là công cụ đắc lực cho kẻ xấu? (Ảnh: Alibaba).

Nhiều người lo sợ rằng "Animate Anyone" sẽ bị kẻ xấu lạm dụng để tạo ra những đoạn video chứa nội dung giả mạo với gương mặt của những người nổi tiếng. Thậm chí nhiều người còn lo ngại rằng công nghệ này sẽ được sử dụng để tạo ra các bộ phim khiêu dâm với gương mặt của bất kỳ ai chỉ từ một hình ảnh của họ.

Không ít cư dân mạng tại Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích công nghệ mới do Alibaba phát triển và cho rằng đây là công nghệ giúp tiếp tay cho kẻ xấu.

Các công nghệ A.I mới được ra đời sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống, công việc của con người, nhưng nếu những công nghệ này bị kẻ xấu lạm dụng, chúng có thể sẽ gây nguy hại rất nhiều. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển phải có giải pháp để hạn chế và có cách để phân biệt rõ các nội dung nào được tạo bởi A.I.

Theo Augustman/TechCrunch/YN