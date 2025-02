Cô gái tốt nghiệp song bằng, đỗ kỳ thi luật khắc nghiệt của nước Mỹ

Tốt nghiệp hai bằng cử nhân loại giỏi

Minh Chuyên là cựu sinh viên khóa 41 (2016-2021) trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (ULAW). Cô tốt nghiệp cùng lúc với 2 tấm bằng cử nhân loại giỏi, gồm cử nhân Luật và cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Chia sẻ về ước mơ học luật, Minh Chuyên cho biết: "Từ khi bắt đầu học cấp ba, mình rất mê các chương trình về luật của Mỹ như How to Get Away with Murder, Suits, Better Call Saul... Những bộ phim này khiến mình mơ mộng về việc trở thành một luật sư ngầu và sắc sảo như trên phim vậy.

Sau đó mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn và nhận ra rằng bản thân rất thích đọc và viết. Mẹ chính là người đã định hướng và truyền cảm hứng để mình theo đuổi ngành luật, đồng thời cũng là người hướng dẫn có ảnh hưởng nhất trong hành trình sự nghiệp của mình.

Điều thú vị là cả ba và mẹ đều là cựu sinh viên của Trường Đại học Luật TPHCM, và việc được học tập tại ngôi trường này là một trong những may mắn lớn nhất của mình".

Phạm Minh Chuyên (thứ 2 từ phải sang) tốt nghiệp với 2 bằng cử nhân loại giỏi (Ảnh: NVCC).

Trong quá trình học tập tại ULAW, Minh Chuyên có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu: đạt giải nhì nghiên cứu khoa học của Khoa Luật Quốc tế. Khi tốt nghiệp, cô là sinh viên có điểm khóa luật bằng tiếng Anh với số điểm cao nhất khóa (9.8/10).

Sau khi tốt nghiệp, Minh Chuyên có cơ hội làm việc tại một công ty luật thuộc nhóm Big4. Đồng thời, cô có cơ hội làm việc tại bộ phận pháp chế của một công ty công nghệ có trụ sở chính tại Hong Kong.

Sau hơn hai năm làm việc, Minh Chuyên quyết định đến thành phố Los Angeles (Mỹ) để theo học chương trình thạc sĩ Luật chuyên ngành Kinh doanh và Luật kinh tế Quốc tế tại Đại học Nam California. Không chỉ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 5/2024, cô còn xuất sắc vào top 25% học viên được trao bằng chứng nhận điểm cao nhất môn học Kỹ năng viết pháp lý (High Pass Certificate). Cùng với đó, cô tốt nghiệp thạc sĩ trong top 10% toàn khóa.

Hành trình vượt qua kỳ thi luật sư tại Mỹ

Vào cuối tháng 7/2024 cô đã tham gia kỳ thi sát hạch luật sư tại bang California (California Bar Examination). Minh Chuyên không bao giờ quên khoảnh khắc mở kết quả của Hội đồng giám định, hồi đầu tháng 11 năm ngoái.

"Mình gọi về nhà, bà ngoại mình là người đầu tiên biết tin và khi thấy ngoại khóc vì tự hào, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc. Mình rất biết ơn gia đình, bạn bè và thầy cô, những người đã luôn bên cạnh ủng hộ và động viên mình", Chuyên chia sẻ.

Phạm Minh Chuyên trong ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ Luật, tại Đại học Nam California (Ảnh: NVCC).

Vượt qua kỳ thi sát hạch là điều kiện cần để hành nghề luật sư tại Mỹ. Mỗi bang có quy định khác nhau về kì thi này. Bang California tổ chức hai lần trong năm vào tháng 2 và tháng 7, là kì thi tuyển để được phép hành nghề luật tại bang, tương tự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật ở Việt Nam.

Tại Mỹ, thông thường quá trình để trở thành luật sư thường bắt đầu với việc hoàn thành chương trình cử nhân, sau đó thi LSAT để vào trường luật (Law school), nơi các bạn sẽ học thêm ba năm.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, các bạn có bằng tiến sĩ Luật (Juris Doctors) sẽ thi kỳ thi sát hạch luật sư (Bar Examination) tại bang mà mọi người muốn hành nghề.

Kỳ thi California Bar kéo dài hai ngày và thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Ngày đầu tiên, thí sinh phải hoàn thành 6 bài luận trong 6,5 tiếng, và ngày thứ hai là 200 câu trắc nghiệm trong vòng 6 tiếng. Buổi sáng bắt đầu từ 9h đến 12h. Thí sinh có khoảng 1 tiếng nghỉ trưa trước khi bước vào phần thi buổi chiều. Ngày thứ hai cũng diễn ra theo lịch trình tương tự.

Kỳ thi California Bar gồm ba phần chính: phần viết luận (essays), phần Performance Test (PT), và phần trắc nghiệm (MBE - Multistate Bar Examination).

"California luôn nằm trong số những bang có tỷ lệ đậu thấp nhất nước Mỹ, nên mình rất vui và bất ngờ khi bản thân đậu vào lần thử sức đầu tiên", Minh Chuyên tâm sự.

Được biết, để tham gia kỳ thi, cô gái 9X này đã dành thời gian học ít nhất 13 tiếng mỗi ngày liên tục trong 10 tuần, luyện gần 2.000 câu trắc nghiệm cho kỳ thi. Khó khăn lớn nhất đối với cô là phải hiểu và nắm khối lượng kiến thức của mười bốn môn luật chỉ trong vòng 10 tuần.

"Phần thi viết (essays) là thử thách lớn vì mình phải nhớ và áp dụng luật (black letter law) mà không được sử dụng tài liệu, đồng thời hoàn thành 6 bài luận dưới áp lực thời gian", Minh Chuyên cho hay.

Minh Chuyên mong trở thành một luật sư vững chuyên môn và luôn tận tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng (Ảnh: NVCC)

Năm 2025 là lần thứ hai Minh Chuyên ăn Tết xa Việt Nam. "Mình nhớ không khí Tết và thèm đồ ăn Việt Nam lắm. Ở bên này Tết Nguyên đán không phải là kỳ nghỉ lễ chính thức, nên mình vẫn đi làm như bình thường. Mình hy vọng năm sau sẽ sắp xếp được thời gian để về Việt Nam đón Tết", cô tâm sự.

Phải ăn Tết xa nhà, cô may mắn có những người bạn tốt khi học tập và làm việc tại đây. Các bạn đến từ nhiều quốc gia như Canada, Singapore, Trung Quốc,… đa phần mọi người rất thân thiện và đã giúp đỡ cô nhiều khi xa nhà.

Mọi người thường tổ chức ăn uống, đi bộ đường dài, hay du lịch cùng nhau, giúp cô cảm thấy bớt nhớ nhà hơn. Ngoài ra, Chuyên cũng rất may mắn gặp được thầy cô, sếp hướng dẫn rất tận tình và sẵn sàng hướng dẫn khi cô cần giúp đỡ.

Hiện tại, Phạm Minh Chuyên đang làm việc tại một trong những công ty luật tố tụng lâu đời nhất tại bang California.

"Đây cũng là lần đầu tiên mình có cơ hội làm việc trong lĩnh vực chuyên về tố tụng, vì vậy mình sẽ nỗ lực học hỏi và trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết.

Mình hy vọng trong tương lai mình sẽ trở thành một luật sư vững chuyên môn và luôn tận tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng", Minh Chuyên chia sẻ.