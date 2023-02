Top điện thoại chip Snapdragon 8 Gen 2 được mong đợi năm 2023

Bộ vi xử lý Snapdragon 8 Series của nhà Qualcomm luôn thuộc top đầu bảng xếp hạng về các flagship chạy hệ điều hành Android. Dưới đây là những chiếc điện thoại sở hữu chip Snapdragon 8 gen 2 được mong đợi nửa đầu 2023.

Bộ vi xử lý Snapdragon 8 Series của nhà Qualcomm luôn thuộc top đầu bảng xếp hạng về các flagship chạy hệ điều hành Android (Ảnh: MobileWorld).

Samsung Galaxy S23

Samsung không chỉ ra mắt các flagship trên dòng Snapdragon 8 gen 2 mà còn tung ra phiên bản vượt trội của Snapdragon 8 gen 2 cho Galaxy. Đây là phiên bản có chip dành riêng cho các flagship của Samsung, có xung nhịp cao hơn cho lõi CPU Prime (từ 3.2GHz đến 3.36GHz) và tăng nhẹ tốc độ xung nhịp GPU (từ 680MHz lên 719 MHz). Điều này làm cho dòng Galaxy S23 trở thành một trong những chiếc điện thoại đáng mong đợi nhất trong số những chiếc flagship sở hữu chipset Snapdragon 8 gen 2.

Dòng Samsung Galaxy S23 chỉ bán một phiên bản với chipset Snapdragon 8 gen 2. Đây là sự thay đổi so với chiến lược trước đây của hãng là bán flagship dòng S tại Mỹ với bộ vi xử lý Qualcomm, và sau đó phát hành các biến thể bộ xử lý Exynos ở một số khu vực khác.

Các chipset Exynos trước đó kém hơn. Theo đó, một số khu vực sẽ có trải nghiệm kém hơn ngay cả khi mua cùng một phiên bản điện thoại. Nhưng với Galaxy S23, Samsung đã phát hành toàn cầu chỉ với chipset Snapdragon 8 gen 2.

Dòng Samsung Galaxy S23 chỉ bán một phiên bản với chipset Snapdragon 8 gen 2 (Ảnh: MobileWorld).

One Plus 11

One Plus được biết đến với những chiếc điện thoại mạnh mẽ và One Plus 11 tiếp tục đi trên con đường đó với chipset Snapdragon 8 gen 2. Với việc hợp tác cùng Hasselblad, One Plus 11 cũng được trang bị cảm biến Sony IMX50MP 890MP.

One Plus 11 có cấu hình giống One Plus 11 Pro với thông số kỹ thuật toàn diện. Bạn có thể mong đợi mức giá phù hợp khi thiết bị ra mắt trên toàn cầu.

One Plus 11 được trang bị cảm biến Sony IMX50MP 890MP (Ảnh: MobileWorld).

Nubia Red Magic 8 Pro

Nubia là một thương hiệu phụ của ZTE và chủ yếu tập trung vào việc bán điện thoại thông minh chuyên game trên toàn thế giới. Red Magic 8 Pro cũng được trang bị chipset Snapdragon 8 gen 2.

Là dòng điện thoại chuyên game nên để tận dụng tối đa con chip mạnh mẽ, Red Magic 8 Pro được tích hợp quạt làm mát cùng tấm làm mát buồng hơi lớn, cho phép điện thoại duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài hơn. Con chip được bao bởi bộ nhớ UFS 4.0 và RAM LPDDR5X.

Điện thoại có thiết kế hình hộp nổi bật, viên pin lên đến 6000mAh mạnh mẽ và được hỗ trợ sạc nhanh là USB PD 65W. Ngoài ra, mặt trước của điện thoại cũng rất sạch sẽ, nhờ màn hình mỏng đồng đều và camera selfie được đặt dưới màn hình, cùng giắc cắm tai nghe 3.5mm.

Red Magic 8 Pro cũng được trang bị chipset Snapdragon 8 gen 2 cùng con chip được bao bởi bộ nhớ UFS 4.0 và RAM LPDDR5X (Ảnh: MobileWorld).

Vivo X90 Pro Plus

Vivo X90 Pro Plus là sự kế thừa từ Vivo X80 Pro và X70 Pro Plus. Thiết bị đã thể hiện toàn bộ tinh thần của chipset Snapdragon 8 gen 2. Điện thoại có một hệ thống camera linh hoạt với 4 cảm biến phía sau. Máy ảnh chính là Sony IMX50 989MP sẽ tạo ra những bức ảnh đẹp nhờ cảm biến 1 inch. Ngoài ra, điện thoại còn có con chip hình ảnh V2 của Vivo trên bo mạch, mang lại hiệu suất HDR khá tốt.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu đây là một trong những thiết bị sở hữu chip Snapdragon 8 gen 2 mạnh mẽ, đáng mong chờ. Xiaomi 13 Pro có sự cân bằng giữa tính thực tế và mức độ cần thiết.

Bạn sẽ nhận được cùng một cảm biến Sony IMX50 989MP từ Vivo X90 Pro Plus và Xiaomi 12S Ultra, được ghép nối với 2 camera 50MP cho các chức năng phụ. Xiaomi 13 Pro có sạc nhanh có dây là 120W, cũng như hỗ trợ sạc nhanh không dây 50W cho viên pin 4820mAh.

Xiaomi 13 Pro đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc, và cũng được trang bị chip Snapdragon 8 gen 2 mạnh mẽ (Ảnh: MobileWorld).

