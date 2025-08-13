Lý do không nên mua iPhone 16 vào lúc này

Dù nhiều nguồn tin rò rỉ trước đó cho rằng iPhone 17 sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng giá về màn hình, camera và hiệu suất.

Thiết kế của iPhone 17 được dự đoán sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 16 (Ảnh: Majin Bu).

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Apple đang lên kế hoạch cải tiến thiết kế khu vực Dynamic Island trên dòng sản phẩm iPhone 17. Giao diện mới này sẽ được gọi là Smart Island, hứa hẹn mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu hơn.

Các nguồn tin rò rỉ cũng cho biết iPhone 17 sẽ tích hợp công nghệ metalens cho hệ thống Face ID. Công nghệ này cho phép hợp nhất bộ phận phát và nhận tín hiệu vào một cấu trúc duy nhất, giúp giảm đáng kể kích thước và độ dày của các linh kiện.

Nhờ đó, phần Dynamic Island sẽ trở nên nhỏ gọn hơn. Công nghệ này cũng dự kiến sẽ được áp dụng trên các dòng iPad Pro thế hệ tiếp theo và iPad màn hình gập.

Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ nâng cấp kích thước màn hình của iPhone 17 tiêu chuẩn lên 6,3 inch, tương đương với phiên bản iPhone 17 Pro. Nâng cấp đáng mong đợi nhất nằm ở màn hình tần số quét cao 120Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng.

Thời điểm hiện tại không phải là tối ưu để mua iPhone 16 (Ảnh: PhoneArena).

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, dòng sản phẩm iPhone 17 sẽ được trang bị chip WiFi 7 do chính Apple phát triển, thay thế chip Broadcom hiện tại cho WiFi và Bluetooth. Máy cũng có thể sẽ được nâng cấp dung lượng RAM lên 12GB, giúp gia tăng hiệu suất và hỗ trợ tốt hơn cho các tính năng AI.

Với những cải tiến trên, trang PhoneArena nhận định người dùng nên chờ đợi để mua iPhone 17, thay vì lựa chọn iPhone 16. Đồng thời, sau khi iPhone 17 ra mắt, Apple cũng sẽ điều chỉnh giá bán iPhone 16. Do đó, việc chờ đợi thêm một khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn phù hợp để có được lựa chọn tối ưu nhất.