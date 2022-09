Thông tin thất vọng về iPhone 14 Pro

Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất từ MacRumors lại nói rằng phần đục lỗ này sẽ được liên kết với nhau trở thành một thanh ngang.

Nhiều khả năng, phần màn hình đục lỗ trên iPhone 14 Pro sẽ được thiết kế liền mạch trở thành một thành ngang (Ảnh: MacRumors).

Cụ thể, Apple được cho là sẽ sử dụng thủ thuật về phần mềm nhằm tắt các điểm ảnh ở giữa khu vực của 2 phần đục lỗ. Từ đó, vết cắt này sẽ trở thành một thanh ngang duy nhất. Động thái này nhằm tránh gây mất tập trung cho người dùng khi xem các nội dung trên màn hình.

Dù vậy, tin đồn này đã nhanh chóng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người dùng cho rằng thiết kế này sẽ chiếm dụng không gian hiển thị mặt trước và sẽ không mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng.

Trong một bài đăng gần đây trên Twitter, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được trang bị một ống kính góc siêu rộng mới với cảm biến lớn hơn. Ống kính này sẽ có các điểm ảnh lớn hơn, cho phép camera thu được nhiều ánh sáng hơn khi chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nguồn tin từ Apple Insider cho biết thế hệ iPhone 14 sẽ được trang bị sạc nhanh với công suất 30 W, cao hơn đáng kể so với mức sạc 20 W trên dòng sản phẩm iPhone 13. Đây là tính năng mà người dùng iPhone đã mong đợi từ lâu. Thế hệ iPhone 14 dự kiến sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9 tới.