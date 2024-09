Saymee ưu đãi mùa tựu trường: Dành tặng laptop cho học sinh, sinh viên

Một mùa tựu trường nữa lại tới, nhà mạng Saymee tiếp tục đồng hành cùng học sinh - sinh viên trên cả nước với chương trình "Back to school 2024 - Mua sim mê say, trúng ngay laptop". Với chương trình lần này, chỉ cần mua sim Saymee trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị.

Đây là cơ hội để các bạn trang bị cho mình công cụ học tập hiện đại và tận hưởng trải nghiệm thú vị cùng nhà mạng Sayme. Với mục đích tri ân khách hàng, Saymee đã chuẩn bị 2 vòng quay "Quay quà xinh" và "Quay quà xịn" để học sinh - sinh viên trúng được nhiều phần quà hấp dẫn.

Nhiều phần quà đang chờ đợi các bạn học sinh - sinh viên

Quay quà nhanh - nhận quà xịn ngay trên ứng dụng Saymee

Chương trình "Back to School 2024 - Mua sim mê say, trúng ngay laptop" của Saymee mang tới vòng quay "Quay quà xịn" với việc khách hàng quay và nhận thưởng trực tiếp ngay trên ứng dụng Saymee, chỉ sau 1 phút quay.

Đúng với cái tên "Quay quà xịn", các phần quà Saymee đã chuẩn bị có tổng giá trị quà tặng lên tới gần 500 triệu đồng. Đây đều là các phần quà có thể đồng hành và giúp ích cho học sinh - sinh viên trong năm học mới 2024.

Cụ thể, có 15 laptop Acer Aspire Go AG15-31P-32U6 i3 N305/8GB/512GB/15.6" FHD/Win11; 15 Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi 128GB; 15 tai nghe Bluetooth choàng đầu Marshall Major V và 10.000 E-voucher 10.000 điểm Meetik.

Để rinh ngay laptop và các phần quà giá trị về tay, khách hàng chỉ cần 4 bước tham gia hợp lệ.

Bước 1, truy cập vào Google Play (đối với điện thoại Android) hoặc App Store (đối với điện thoại iPhone). Bước 2, tải ứng dụng Saymee. Bước 3, đăng nhập tài khoản trên ứng dụng bằng số điện thoại Saymee và bước 4, vào mục "Back to School" trên ứng dụng để tham gia quay thưởng trúng quà.

Để biết thêm thể lệ chương trình, tham khảo ngay tại https://saymee.vn/cp/881

Saymee đổ bộ các trường THPT và đại học trên toàn quốc cùng vòng quay "Quay quà xinh"

Mỗi mùa hè đến, nhà mạng Saymee lại có mặt ở các trường THPT và đại học trên cả nước cùng những hoạt động và phần quà thú vị. Không chỉ có "Quay quà xịn", Saymee còn đem tới các điểm trường vòng quay "Quay quà xinh" với 100% khách hàng tham gia sẽ nhận được quà.

Khi đến với booth (quầy) của Saymee tại sự kiện, các bạn tham gia hoạt động check-in và tải ứng dụng Saymee có cơ hội nhận nhiều phần quà miễn phí. Sau khi thực hiện xong, bạn sẽ được hướng dẫn quay thưởng để nhận một trong 4 món quà đặc biệt mang tên: Trót yêu, See tình, Tri kỷ, Ứng quá chừng. Đây đều là những món quà dễ thương, mang đậm dấu ấn của thương hiệu Saymee, sẽ khiến bạn thích mê.

Khách hàng có cơ hội nhận những món quà dễ thương.

Tham gia ngay để nhận quà từ Saymee

Luôn đồng hành cùng các bạn học sinh sinh viên, chương trình "Back to school 2024 - Mua sim mê say, trúng ngay laptop" của Saymee là hoạt động không thể bỏ lỡ trong mùa tựu trường năm nay. Tham gia ngay để có cơ hội sở hữu laptop Acer Aspire Go AG15 siêu chất, Samsung Galaxy Tab S9 128GB lướt siêu mượt, tai nghe Bluetooth Marshall Major V âm thanh siêu đỉnh.

Saymee - nhà mạng Gen Z - Play and slay your way

Saymee - Nhà mạng tiên phong dành cho giới trẻ, với hệ thống mạng lưới viễn thông hiện đại, tất cả các gói cước 4G/5G của nhà mạng Saymee đều mang đến tốc độ truy cập Internet nhanh, ổn định giúp khách hàng trẻ thoải mái khám phá thế giới Internet muôn màu.

Khám phá thế giới Saymee tại website: https://bit.ly/muasimsaymee

Tải app Saymee tại: https://saymee.vn/cp/882