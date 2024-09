Người Việt phải nhịn ăn tiêu gần 2 tháng mới đủ tiền mua iPhone 16 Pro

Nền tảng thương mại điện tử và nghiên cứu thị trường Picodi vừa công bố một nghiên cứu so sánh mức giá bán chính thức của iPhone 16 Pro phiên bản 128GB với mức lương trung bình tại các quốc gia.

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu xem người dân tại các nước sẽ phải mất bao nhiêu ngày lương mới có thể dành đủ tiền mua một chiếc iPhone 16 Pro.

Theo kết quả nghiên cứu, Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu danh sách các quốc gia mà người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để tiết kiệm đủ tiền mua iPhone 16 Pro. Người dân tại quốc gia này phải mất trung bình 72,9 ngày lương và không chi tiêu bất cứ thứ gì để đủ tiền mua một chiếc iPhone 16 Pro.

Lý do người dân Thổ Nhĩ Kỳ phải mất nhiều ngày lương như vậy để gom đủ tiền mua iPhone 16 Pro là do quốc gia này đánh thuế cao đối với các sản phẩm điện tử nhập khẩu, đặc biệt là smartphone, khiến mức giá của sản phẩm bị đẩy lên rất cao so với giá khởi điểm do Apple công bố.

Philippines và Brazil là hai cái tên còn lại trong top 3 quốc gia mà người dân phải mất nhiều ngày lương nhất để đủ tiền mua iPhone 16 Pro. Cụ thể, người dân tại Philippines phải mất 68,8 ngày lương và người dân tại Brazil phải mất 68,6 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 16 Pro mới.

Số ngày lương mà người lao động tại các quốc gia phải mất để tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc iPhone 16 Pro (Ảnh: Picodi).

Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia xếp thứ tư trong danh sách, khi người Việt sẽ phải mất 53,1 ngày lương để gom đủ tiền mua một chiếc iPhone 16 Pro bộ nhớ 128GB. Điều này đồng nghĩa với việc người Việt sẽ phải nhịn ăn tiêu trong gần hai tháng mới có thể dành đủ tiền sở hữu một chiếc iPhone 16 Pro thế hệ mới của Apple.

Vào năm ngoái, cũng theo thống kê của Picodi, trung bình người Việt sẽ phải mất 55,6 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 15 Pro có giá tương đương iPhone 16 Pro.

Ngược lại, số liệu thống kê của Picodi cho thấy Thụy Sĩ là quốc gia mà người dân phải mất ít ngày lương nhất để gom đủ tiền mua iPhone 16 Pro, khi trung bình mỗi người dân chỉ phải mất 4 ngày lương. Năm ngoái, người dân Thụy Sĩ cũng xếp đầu bảng do Picodi khảo sát, khi cũng chỉ mất 4,2 ngày lương để đủ tiền mua một chiếc iPhone 15 Pro.

Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Mỹ (5,1 ngày lương), Úc (5,7 ngày lương), Singapore (5,7 ngày lương), Luxembourg (6,1 ngày lương), Đan Mạch (6,7 ngày lương)…

Để đưa ra kết quả của cuộc nghiên cứu này, Picodi đã sử dụng thông tin về mức lương trung bình được lấy từ trang web của các bộ hoặc cục thống kê của các quốc gia tại thời điểm mới nhất.

Số liệu tiền lương trung bình mỗi ngày được Picodi tính toán bằng cách lấy thu nhập trung bình của cả năm chia cho 12 tháng, rồi chia tiếp cho 21 ngày công (số ngày làm việc trung bình mỗi tháng tại các quốc gia).

Ở những quốc gia mà cơ quan thống kê sử dụng mức thu nhập trung bình theo tuần (thay vì hàng tháng hoặc năm), Picodi sẽ chia mức thu nhập này cho 5 (số ngày làm việc trong tuần) để ra thu nhập trung bình theo ngày.

Picodi sau đó sẽ sử dụng mức giá bán chính thức của iPhone 16 Pro phiên bản 128GB tại các quốc gia (thông qua đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng chính thức của Apple) chia cho mức thu nhập trung bình theo ngày để có được kết quả cuối cùng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là số liệu mang tính tham khảo và được tính toán dựa theo thống kê mức thu nhập trung bình đã được công bố.