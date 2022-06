Ngày tồi tệ của thị trường tiền điện tử

Khoảng một tuần trở lại đây, thị trường tiền điện tử liên tục lao dốc. Vào ngày 14/6, giá trị của mỗi đồng Bitcoin đã giảm xuống dưới 21.000 USD, mức thấp nhất trong 18 tháng qua. Đồng Ethereum cũng giảm mạnh xuống gần 1.100 USD.

Giá Bitcoin liên tục lao dốc trong tuần qua (Ảnh chụp màn hình).

Dữ liệu từ CoinMarketCap chỉ ra rằng tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã lần đầu giảm xuống dưới 1.000 tỷ USD kể từ năm 2021.

Theo CNBC, nguyên nhân khiến một số lượng lớn tiền điện tử bị bán tháo là do nhiều nhà đầu tư lo ngại về vấn đề lạm phát và tăng lãi suất. Các khoản đầu tư mạo hiểm như tiền điện tử không còn là lựa chọn của nhiều người.

Bên cạnh đó, một lý do khác khiến thị trường sụt giảm mạnh trong vài ngày gần đây được cho là có liên quan đến dự án Celsius. Mới đây, Celsius Network - nền tảng vay và cho vay tiền điện tử lớn nhất thế giới - đã đưa ra thông báo tạm ngừng mọi hoạt động chuyển tiền và rút tiền.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng dự án có thể sắp phá sản. Dự án này tiết lộ họ có khoảng 1,7 triệu người dùng cùng với 8 tỷ USD tiền gửi. Hiện tại, toàn bộ số tài sản này đã bị đóng băng và chưa rõ thời gian mở khóa.

Celsius cho biết nguyên nhân của quyết định trên là do "điều kiện thị trường khắc nghiệt". Dù vậy, nền tảng cũng trấn an các nhà đầu tư rằng động thái này chỉ nhằm mục đích "ổn định thanh khoản và hoạt động của dự án". Sau thông tin trên, giá của token CEL đã giảm mạnh, xuống mức 0,18 USD, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 8 USD vào tháng 6/2021.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại dự án Celsius sẽ sụp đổ, kéo theo cả thị trường tiền điện tử lao dốc (Ảnh: Reuters).

Nhiều nhà đầu tư cũng bày tỏ lo lắng rằng dự án có thể sẽ sụp đổ, kéo theo cả thị trường tiền điện tử lao đao. Trước đó, thị trường tiền điện tử vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụp đổ của dự án LUNA.

"Trong trung hạn, mọi người nên chuẩn bị cho những tình huống xấu. Thị trường lao dốc đã khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng giống như hệ sinh thái Terra từng gặp phải trong tháng trước", Mikkel Morch, Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư tiền điện tử ARK36, cho biết.

Monsur Hussain, Giám đốc cấp cao tại Fitch Ratings, cho biết động thái thanh lý tài sản của Celsius sẽ "tác động mạnh hơn nữa đến việc định giá các loại tiền điện tử, dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt trên thị trường".