Mẹo giúp kích hoạt nhanh ứng dụng yêu thích từ bất cứ đâu trên smartphone

Dân trí Ứng dụng miễn phí dưới đây sẽ cho phép bạn kích hoạt nhanh các ứng dụng yêu thích hoặc gọi điện và nhắn tin đến một người nào đó từ bất kỳ đâu trên màn hình smartphone.

Thông thường để kích hoạt một ứng dụng, bạn cần phải truy cập vào màn hình chính hoặc vào danh sách ứng dụng trên smartphone, tìm và nhấn vào biểu tượng ứng dụng cần kích hoạt. Hoặc để gọi điện và nhắn tin cho một ai đó, bạn cần phải mở danh bạ, tìm và chọn người cần liên lạc, sẽ mất khá nhiều thời gian.

Sub Launcher là ứng dụng nhỏ gọn và miễn phí, cho phép người dùng có thể kích hoạt các ứng dụng yêu thích hoặc gọi điện, gửi tin nhắn cho một người nào đó từ bất kỳ đâu trên màn hình smartphone.

Sub Launcher sẽ tạo ra một khay công cụ trên smartphone mà người dùng có thể gọi ra từ bất cứ đâu, từ màn hình chính hoặc từ giao diện các ứng dụng đang chạy. Trên khay công cụ của Sub Launcher, người dùng có thể thêm vào các biểu tượng ứng dụng hoặc các địa chỉ liên hệ yêu thích để có thể kích hoạt các ứng dụng, thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ Sub Launcher.

Chẳng hạn, với Sub Launcher, bạn có thể kích hoạt nhanh ứng dụng Facebook khi đang xem video trên Youtube hoặc truy cập vào trình duyệt web khi đang soạn tin nhắn… mà không cần phải quay trở lại màn hình chính trên smartphone.

Sử dụng Sub Launcher để kích hoạt nhanh các ứng dụng trên smartphone

Ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho nền tảng Android, bạn đọc có thể tìm và tải từ CH Play, hoặc download ứng dụng trực tiếp tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 5.0 trở lên).

Sau khi cài đặt, trong lần đầu dùng ứng dụng, nhấn nút "Tôi đồng ý" từ hộp thoại hiện ra để đồng ý với các điều khoản của ứng dụng, sau đó nhấn tiếp vào nút "Cấp quyền" để cho phép Sub Launcher có thể kích hoạt các ứng dụng khác từ bất cứ đâu trên smartphone.

Quay trở lại giao diện chính của Sub Launcher, nhấn nút "Tiếp" để bỏ qua giao diện giới thiệu về ứng dụng. Bước tiếp theo, Sub Launcher sẽ cho phép người dùng thiết lập về cách dùng của ứng dụng. Tại đây, mục "Vị trí" cho phép người dùng thiết lập vị trí lướt tay trên cạnh màn hình để gọi giao diện Sub Launcher, bạn có thể thiết lập vị trí sao cho phù hợp và ưng ý nhất.

Sau khi đã chọn vị trí phù hợp, bạn hãy thử lướt tay trên màn hình để gọi giao diện Sub Launcher. Chẳng hạn, bạn chọn vị trí là "Bên phải" và "Trung tâm", hãy thử lướt ngón tay từ trái sang phải, tại vị trí chính giữa ở cạnh phải màn hình smartphone, lập tức giao diện của Sub Launcher sẽ được hiển thị.

Tại giao diện của Sub Launcher, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "+", sau đó chọn một trong các chức năng hiện ra. Chẳng hạn, nếu bạn muốn thêm các ứng dụng yêu thích vào khay công cụ của Sub Launcher để có thể kích hoạt nhanh ứng dụng đó từ bất cứ đâu, bạn chọn "Ứng dụng" từ menu hiện ra, sau đó chọn một trong các ứng dụng đã cài đặt trên smartphone từ danh sách.

Tương tự, Sub Launcher cũng cho phép người dùng thêm các địa chỉ thường xuyên liên lạc trên danh bạ để có thể thực hiện nhanh cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn từ bất cứ đâu trên smartphone, thêm các phím tắt để kích hoạt nhanh các chức năng trên smartphone…

Mỗi dấu "+" trên khay công cụ của Sub Launcher tương ứng với vị trí cho một biểu tượng ứng dụng hoặc địa chỉ liên lạc trên danh bạ…

Giờ đây, bạn có thể lướt tay từ cạnh màn hình để gọi khay công cụ của Sub Launcher và kích hoạt nhanh các ứng dụng yêu thích trên smartphone ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào mình muốn.

Tắt biểu tượng Sub Launcher trên thanh thông báo của smartphone

Mặc định, Sub Launcher sẽ hiển thị một biểu tượng nhỏ trên thanh thông báo của smartphone để cho người dùng biết được ứng dụng này đang hoạt động. Đôi khi, biểu tượng này có thể khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái, nhất là với ai thường xuyên nhận các thông báo đến trên smartphone Android.

Để tắt đi biểu tượng của Sub Launcher trên thanh thông báo, bạn truy cập vào giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào mục "Trạng thái liên quan", sau đó đánh dấu vào tùy chọn "Không có biểu tượng trên thanh trạng thái".

Bây giờ, biểu tượng của Sub Launcher trên thanh thông báo của smartphone sẽ được loại bỏ.

Tóm lại, với sự trợ giúp của Sub Launcher, người dùng có thể dễ dàng truy cập nhanh các ứng dụng yêu thích vào bất cứ khi nào trên smartphone, ngay cả khi bạn đang chạy các dụng, chơi game, xem video… Ngoài ra, Sub Launcher cũng giúp sử dụng smartphone bằng một tay dễ dàng hơn, nhất là khi smartphone có màn hình lớn, người dùng vẫn có thể kích hoạt nhanh các ứng dụng yêu thích chỉ bằng một tay, thay vì phải cố gắng với ngón tay lên trên ở khoảng cách khá xa của màn hình lớn.

Quang Huy