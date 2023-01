MacBook Pro 2023 có giá tới hơn 90 triệu đồng tại Việt Nam

Tham khảo tại hệ thống FPT Shop, chiếc MacBook Pro 2023 phiên bản 14 inch có giá bán dự kiến từ 53 triệu đồng cho phiên bản 512 GB và chip M2 Pro. Bản cao cấp nhất dùng chip M2 Max có giá bán lên tới 82 triệu đồng.

MacBook Pro 2023 không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Huy Nguyễn).

Trong khi đó, phiên bản 16 inch, sử dụng bộ xử lý M2 Pro và bộ nhớ 512 GB có mức giá dự kiến từ 66 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất với bộ xử lý M2 Max cùng bộ nhớ 1 TB có giá bán tới 93 triệu đồng.

Ngoại hình của bộ đôi MacBook Pro 2023 hầu như không khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Máy vẫn sử dụng màn hình Liquid Retina XDR cùng điểm nhấn là thiết kế "tai thỏ" quen thuộc.

Apple cho biết phiên bản MacBook Pro 2023 có thể sử dụng pin lên đến 22 giờ, lâu nhất từ trước đến nay trên các dòng MacBook. Sản phẩm cũng hỗ trợ mạng WiFi 6E, cổng kết nối HDMI hỗ trợ xuất nội dung 8K tần số 60 Hz hoặc 4K tần số 240 Hz. Ngoài ra, thiết bị cũng được tích hợp 3 cổng Thunderbolt 4, một khe cắm thẻ nhớ SDXC và sạc MagSafe 3.

"Nhờ bộ xử lý M2 Pro và M2 Max, các phiên bản MacBook Pro 2023 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất. Thiết bị có thể đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc nặng như chỉnh sửa hình ảnh hay xử lý video chất lượng cao", bà Phùng Phương - đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, nhận định.

Bên cạnh bộ đôi MacBook Pro, Apple cũng mang đến cho người dùng một phiên bản mới của chiếc Mac Mini. Phiên bản Mac Mini 2023 sẽ có hai tùy chọn về cấu hình với chip M2 và M2 Pro. Giá bán dự kiến của sản phẩm này dao động từ 16-35 triệu đồng tùy theo từng tùy chọn cấu hình.

"Mac Mini 2023 có giá bán dự kiến thấp hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Đây là một lợi thế cạnh tranh lớn và mẫu máy này hoàn toàn có thể tạo ra áp lực không hề nhỏ cho các dòng máy tính mini của đối thủ", ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết.

Mac Mini được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều áp lực cho các đối thủ trong thị trường máy tính mini (Ảnh: 9to5mac).

Apple cho biết chip M2 Pro được trang bị từ 10-12 lõi xử lý trung tâm, đi kèm vi xử lý đồ họa 19 lõi, cho hiệu suất xử lý đồ họa mạnh hơn 30% so với chip M2. Khả năng xử lý các phần mềm đồ họa như Photoshop, 3D, xử lý video… đều nhanh hơn gấp nhiều lần so với chip xử lý Core i9 của Intel.

Trong khi đó, chip M2 Max được trang bị 12 lõi xử lý, cho khả năng xử lý tổng thể tăng thêm 20% so với chip M1 Max. Đáng chú ý, M2 Max có tích hợp card xử lý đồ họa lên đến 38 lõi, hỗ trợ máy tính với bộ nhớ RAM tối đa 96 GB. Khả năng xử lý phần mềm đồ họa của M2 Max cũng nhanh gấp 6 lần so với chip Intel Core i9 và nhanh hơn 30% so với thế hệ chip M1 Max.

Theo chia sẻ từ các đại lý, dòng sản phẩm MacBook Pro và Mac Mini phiên bản 2023 dự kiến sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam ngay trong tháng 2/2023.

"Với cấu hình mạnh mẽ cùng mức giá hợp lý hơn, dòng MacBook Pro và Mac Mini 2023 hứa hẹn sẽ mang đến một luồng gió mới cho thị trường máy tính, vốn đang có nhiều sự sụt giảm trong khoảng thời gian qua", ông Xà Quế Nguyên - CEO của hệ thống Hnam Mobile, nhận định.