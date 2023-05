Lộ video mô hình cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của iPhone 15 Ultra

Theo các thông tin bị rò rỉ, Apple sẽ không ra mắt phiên bản iPhone 15 Pro Max, thay vào đó sẽ là phiên bản iPhone 15 Ultra. Động thái này được xem là hoàn toàn phù hợp bởi mới đây Apple cũng đã sử dụng thương hiệu "Ultra" cho phiên bản đồng hồ thông minh Apple Watch cao cấp nhất của hãng.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay đó là iPhone 15 Ultra thế hệ mới của Apple có thay đổi gì về thiết kế so với iPhone 14 Pro Max trước đây hay không?

Mới đây, kênh Youtube nổi tiếng Unbox Therapy đã chia sẻ một đoạn video cho thấy cận cảnh mô hình mẫu của iPhone 15 Ultra. Không rõ Unbox Therapy đã lấy mô hình từ đâu, nhưng Youtuber này cho biết đây là mô hình mẫu được sử dụng cho quá trình phát triển và tạo khuôn để sản xuất sản phẩm hoàn thiện, nên nhiều khả năng sẽ thể hiện được thiết kế cuối cùng của iPhone 15 Ultra sắp được ra mắt.

Mặt trước iPhone 15 Ultra (trái) có viền mỏng hơn và chiều ngang màn hình nhỏ hơn đôi chút so với iPhone 14 Pro Max (Ảnh cắt từ clip).

Video của Unbox Therapy cho thấy iPhone 15 Ultra có thiết kế tổng thể không quá khác biệt so với iPhone 14 Pro Max, khi vẫn giữ nguyên cạnh viền vuông vức, cụm 3 camera kích thước lớn ở mặt sau… Đặc biệt, sản phẩm vẫn được trang bị màn hình dạng khuyết Dynamic Island, thay vì một kiểu thiết kế màn hình hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, Apple vẫn có đôi chút thay đổi trong thiết kế sản phẩm, chẳng hạn màn hình của iPhone 15 Ultra có chiều ngang được thu gọn lại đôi chút so với iPhone 14 Pro Max, giúp cầm nắm sản phẩm được dễ dàng hơn. Unbox Therapy cũng cho biết viền màn hình trên iPhone 15 Ultra được thiết kế mỏng hơn rất nhiều so với các phiên bản cũ, mang lại cảm giác đẹp mắt và sang trọng hơn.

Nút chỉnh âm lượng trên iPhone 15 Ultra (dưới) đã được gộp làm một, cần gạt chuyển chế độ im lặng trên thiết bị cũng được thay bằng nút bấm (Ảnh cắt từ clip).

Các nguồn tin trước đó cho biết Apple sẽ loại bỏ các nút bấm vật lý trên iPhone 15 Ultra, bao gồm các phím nguồn, tăng giảm âm lượng… tuy nhiên, mô hình của Unbox Therapy cho thấy sản phẩm vẫn được trang bị các phím vật lý tăng/giảm âm lượng, nhưng được thiết kế liền mạch, thay vì tách rời ra 2 phím như trên phiên bản cũ.

Cần gạt chế độ im lặng trên iPhone 14 Pro Max cũng được thay thế bằng một nút bấm trên iPhone 15 Ultra, cho phép người dùng nhấn nút này để nhanh chóng chuyển chế độ âm thanh trên sản phẩm, như chế độ nhạc chuông, rung hoặc im lặng hoàn toàn.

iPhone 15 Ultra sẽ được trang bị cổng sạc USB-C, thay cho cổng Lightning quen thuộc như các phiên bản iPhone đời cũ (Ảnh cắt từ clip).

Chi tiết khác biệt rõ nét nhất giữa iPhone 15 Ultra và iPhone 14 Pro Max đó là phiên bản 15 sẽ được trang bị cổng sạc USB-C, thay cho cổng Lightning như trên các phiên bản iPhone đời cũ. Sở dĩ có sự thay đổi này vì chính quyền châu Âu đã ép buộc các hãng sản xuất smartphone phải chuyển sang sử dụng chung chuẩn sạc USB-C trên các sản phẩm và Apple đã buộc phải tuân thủ theo điều này. Do vậy, rất có thể toàn bộ loạt iPhone 15 sẽ được trang bị cổng USB-C, thay vì chỉ một mình iPhone 15 Ultra.

Lộ video mô hình mẫu cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của iPhone 15 Ultra (Video: Unbox Therapy).

Cuối tháng 1 vừa qua, nguồn tin từ tờ Economic Daily News cho biết iPhone 15 đã bắt đầu bước vào giai đoạn "sản xuất thử nghiệm" tại nhà máy lắp ráp thiết bị của Foxconn - đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple. Theo trang công nghệ MacRumors, quy trình sản xuất hàng loại đối với dòng iPhone 15 sẽ tương đối khác biệt so với các năm trước do hoạt động lắp ráp diễn ra ở cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Nguồn tin từ LeaksApplePro cho biết giá bán iPhone 15 Ultra có thể nằm trong khoảng từ 1.199 đến 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, Apple được cho là sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nếu quá trình phát triển và sản xuất vẫn đúng như kế hoạch, nhiều khả năng loạt iPhone 15 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây, thời điểm quen thuộc để Apple giới thiệu các mẫu iPhone mới.

Theo Unbox Therapy/T.G