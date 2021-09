iPhone 13 Pro Max có thực sự siêu bền như Apple tuyên bố?

Dân trí Apple tự tin tuyên bố iPhone 13 Pro Max là chiếc iPhone bền nhất từ trước đến nay của hãng? Sự thật có đúng như vậy?

Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 13 mới vào giữa tháng 9 vừa qua, Apple tự tin tuyên bố iPhone 13 Pro Max sẽ là phiên bản iPhone bền nhất từ trước đến nay với lớp kính cường lực siêu bền Ceramic Shield tương tự như trên loạt iPhone 12 ra mắt vào năm ngoái.

Ceramic Shield là loại kính được cấu thành từ các tinh thể gốm kích thước nano siêu nhỏ, phủ một lớp ma trận thủy tinh, tạo thành cấu trúc liên kết chặt chẽ với nhau, giúp tăng độ bền và chống trầy, xước hoặc nứt vỡ khi đánh rơi. Có vẻ như lớp kính Ceramic Shield trên iPhone 13 đã được cải tiến so với iPhone 12 trước đây nên giúp tăng độ bền trên sản phẩm.

Vậy lớp kính Ceramic Shield có thực sự giúp iPhone 13 Pro Max trở nên siêu bền như Apple đã tuyên bố?

Lớp kính Ceramic Shield có giúp iPhone 13 Pro Max bền hơn so với Galaxy S21 Ultra?

Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube PhoneBuff đã sử dụng một thiết bị chuyên dụng để kiểm tra và so sánh độ bền của iPhone 13 Pro Max với Galaxy S21 Ultra, một trong những chiếc smartphone cao cấp nhất thị trường hiện nay, bằng cách thả rơi tự do 2 sản phẩm xuống nền cứng ở những tư thế và độ cao khác nhau. Galaxy S21 Ultra được trang bị màn hình và mặt lưng bằng Gorilla Glass Victus, một trong những loại kính cường lực bền nhất hiện nay trên thị trường smartphone.

Bài kiểm tra đầu tiên là màn thả rơi tự do sản phẩm xuống nền cứng với mặt lưng hướng xuống dưới. Có vẻ như Apple chỉ trang bị lớp kính cường lực Ceramic Shield cho màn hình, còn mặt sau vẫn sử dụng kính cường lực thông thường, cho nên mặt lưng của iPhone 13 Pro Max đã bị rạn vỡ khá nghiêm trọng sau cú rơi mạnh. Chiếc Galaxy S21 Ultra cũng xuất hiện vết rạn ở mặt lưng, nhưng không nghiêm trọng bằng.

Mặt lưng iPhone 13 Pro Max và Galaxy S21 Ultra đều bị hư hại ngay sau cú rơi đầu tiên.

Ở bài kiểm tra thứ 2 khi sản phẩm rơi ở góc nghiêng xuống nền cứng, cả hai đều bị một vết trầy ở góc máy, vị trí tiếp xúc với nền cứng, nhưng về cơ bản thiệt hại là không quá nghiêm trọng.

Tại bài kiểm tra thứ 3 với màn hình hướng xuống dưới khi rơi, màn hình của bộ đôi sản phẩm đều xuất hiện những vết rạn nứt ở phần viền màn hình, nhưng cả 2 đều hoạt động bình thường sau 3 cú rơi mạnh.

Sau 3 lần kiểm tra rơi tự do, cả 2 mẫu sản phẩm đều "sống sót" và vẫn có thể tiếp tục sử dụng bình thường, do vậy, PhoneBuff đã tiến hành thực hiện bài kiểm tra cuối cùng. Ở bài thử nghiệm này, PhoneBuff đã cho cả 2 chiếc smartphone này rơi trên nền cứng 10 lần liên tục ở độ cao 2m, với màn hình hướng xuống phía dưới, để kiểm tra lớp kính cường lực trên 2 sản phẩm có thể chịu đựng được bao nhiêu lần va đập.

Sau 3 lần rơi đầu tiên ở bài kiểm tra này, iPhone 13 Pro Max đã có những hư hại ở mặt lưng và màn hình, nhưng về cơ bản vẫn sử dụng được. Sau lần rơi thứ 6, trong khi iPhone 13 Pro Max vẫn hoạt động ổn định, Galaxy S21 Ultra đã gặp phải vấn đề về màn hình khi có dấu hiệu bị loạn cảm ứng.

Khi đã hoàn tất hết 10 lần rơi tự do ở bài kiểm tra cuối cùng, cả 2 chiếc smartphone vẫn còn có thể hoạt động được, nhưng về ngoại hình bên ngoài, iPhone 13 Pro Max chịu nhiều hư hỏng và thiệt hại hơn đối thủ.

Kết thúc bài kiểm tra thả rơi tự do, PhoneBuff đã chấm điểm Galaxy S21 Ultra nhỉnh hơn đôi chút so với iPhone 13 Pro Max do lớp kính cường lực trên sản phẩm ít bị hư hại hơn so với chiếc smartphone cao cấp của Apple.

So sánh độ bền iPhone 13 Pro Max với Galaxy S21 Ultra khi rơi tự do

T.Thủy

Video: PhoneBuff