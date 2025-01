Hàng trăm triệu người dùng Mỹ tiếc nuối khi TikTok, Capcut dừng hoạt động

TikTok và Capcut dừng hoạt động tại Mỹ

Ngày hôm nay, 19/1, là thời điểm cuối cùng để ByteDance phải thoái vốn hoàn toàn khỏi ứng dụng TikTok, đồng thời phải bán lại quyền quản lý của ứng dụng này cho một pháp nhân tại Mỹ, nếu không TikTok sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ByteDance vẫn không thể tìm được một pháp nhân nào phù hợp để bán quyền quản lý của TikTok, khiến ứng dụng này bị ngừng hoạt động tại Mỹ.

Thông báo xuất hiện khi người dùng tại Mỹ truy cập vào TikTok (Ảnh: X).

Nhiều người dùng tại Mỹ khi truy cập vào ứng dụng TikTok sẽ nhận được thông báo: "Xin lỗi, TikTok hiện không khả dụng.

Một luật cấm TikTok đã được ban hành tại Hoa Kỳ. Thật tiếc là điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng TikTok vào lúc này. Chúng tôi rất may mắn vì Tổng thống Trump đã cho biết rằng ông sẽ làm việc với chúng tôi để tìm ra giải pháp khôi phục TikTok khi ông quay lại nhậm chức. Hãy chờ đợi thông tin tiếp theo!".

Thông báo của TikTok cho thấy ban quản lý của mạng xã hội này vẫn tin vào khả năng Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump sẽ tìm ra được một giải pháp nào đó để đảo ngược lệnh cấm, cho phép TikTok hoạt động trở lại tại Mỹ.

Đáng chú ý, ngoài TikTok, một ứng dụng khác thuộc quyền sở hữu của ByteDance là Capcut cũng bị ngừng hoạt động tại Mỹ kể từ ngày hôm nay.

Nguyên do khiến Capcut không thể tiếp tục được sử dụng tại Mỹ cũng tương tự như TikTok, đó là ByteDance không thể tìm được một pháp nhân phù hợp để bán lại quyền quản lý của ứng dụng này.

Hiện tại, người dùng tại Mỹ cũng không thể tìm thấy TikTok và Capcut trên 2 kho ứng dụng Google Play dành cho Android và App Store dành cho iOS.

Hàng trăm triệu người dùng Mỹ tiếc nuối khi TikTok bị dừng hoạt động

Với hơn 170 triệu người dùng, TikTok là một trong những mạng xã hội lớn nhất tại Mỹ. TikTok đã trở thành công cụ giải trí hoặc kiếm tiền của nhiều người dùng tại quốc gia này, đặc biệt là giới trẻ.

Sau khi TikTok bị đóng cửa, nhóm người dùng cảm thấy tiếc nuối nhất chính là những nhà sáng tạo nội dung, những người thường xuyên tạo nội dung và kiếm thu nhập từ nền tảng mạng xã hội này.

Đối với những người dùng phổ thông, việc TikTok bị đóng cửa tại Mỹ cũng khiến họ mất đi một nền tảng để kết nối bạn bè và đặc biệt một công cụ để giải trí, khi các nội dung ngắn trên TikTok thường mang nhiều tính giải trí thu hút giới trẻ.

Nhiều người dùng tại Mỹ phản đối lệnh cấm TikTok với lý do mạng xã hội này đã giúp cuộc sống của họ tốt hơn (Ảnh: CNA).

Trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, X, Threads… nhiều người dùng tại Mỹ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục sử dụng TikTok. Một số người cho biết họ đã phải tìm cách dùng các ứng dụng mạng riêng ảo (VPN) với hy vọng có thể tiếp tục truy cập và sử dụng TikTok.

Các doanh nghiệp lớn thường xuyên đầu tư quảng cáo trên TikTok tại Mỹ cũng đang phải gấp rút tìm kiếm những chiến lược marketing mới và chuyển hướng đầu tư ngân sách quảng cáo cho các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Instagram hay YouTube…

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dùng Internet tại Mỹ ủng hộ quyết định cấm TikTok với lý do mạng xã hội này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Họ cho rằng dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia quan trọng hơn một nền tảng mạng xã hội chỉ mang tính giải trí.

Một số người còn cho rằng việc cấm TikTok có thể giúp giảm bớt sự phụ thuộc của giới trẻ vào mạng xã hội.

Dù vậy, lệnh cấm TikTok tại Mỹ vẫn chưa mang tính quyết định cuối cùng. Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump có thể gia hạn thời gian lệnh cấm có hiệu lực giúp ByteDance có thêm thời gian tìm được một pháp nhân phù hợp để bán lại TikTok, giúp mạng xã hội này có thể quay trở lại hoạt động tại Mỹ.