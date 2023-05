Giá iPhone tăng cao kỷ lục kể từ 2017

Chiếc iPhone X ra mắt vào năm 2017 là mẫu iPhone đầu tiên có giá bán khởi điểm từ 1.000 USD. Từ đó đến nay, mức giá trung bình của các thiết bị iPhone đã liên tục tăng cao qua từng năm.

Biểu đồ giá bán trung bình của iPhone từ năm 2020 đến nay (Ảnh: CIRP).

Theo báo cáo mới nhất từ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), giá bán trung bình của iPhone đã đạt mức cao kỷ lục 988 USD vào tháng 3/2023. Con số này đã tăng đáng kể so với mức 882 USD vào cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải cho sự tăng giá trên, CIRP cho biết một phần nguyên nhân đến từ việc Apple đã ngừng sản xuất phiên bản Mini và thay thế bằng dòng Plus. Cụ thể, iPhone 13 Mini có mức giá khởi điểm từ 699 USD khi ra mắt. Trong khi đó, mẫu iPhone 14 Plus có giá bán từ 899 USD. Ngoài ra, doanh số của iPhone 14 Plus cũng cao hơn đáng kể so với iPhone 13 Mini.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác đến từ doanh số vượt trội của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Dòng iPhone Pro ngày càng sở hữu nhiều nâng cấp khác biệt hơn so với các mẫu máy tiêu chuẩn, giúp cho thiết bị trở nên thu hút hơn.

Mức giá iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng cao hơn đáng kể so với iPhone 14 tiêu chuẩn. Vì thế, bộ đôi này đã góp phần không nhỏ vào việc làm tăng giá iPhone, tính theo mức trung bình chung.