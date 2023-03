Giá bán iPhone 15 Pro sẽ tăng cao?

Theo Pu, nguyên nhân chính khiến giá bán các mẫu iPhone 15 Pro tăng cao đến từ những nâng cấp đối với hàng loạt thành phần linh kiện phần cứng như khung viền titan, thiết kế phím bấm với Taptic Engine, bộ xử lý A17 hay ống kính tiềm vọng.

Mô hình 4 chiếc iPhone 15 (Ảnh: MacOtakara).

Lần gần đây nhất Apple tăng giá bán iPhone là năm 2017 khi giới thiệu thế hệ iPhone X với mức giá khởi điểm từ 999 USD. Trong khi đó, các mẫu iPhone Pro Max vẫn duy trì mức giá từ 1.099 USD.

Trang MacRumors nhận định việc Apple tăng giá đối với dòng sản phẩm iPhone 15 Pro hoàn toàn phù hợp với tình hình lạm phát hiện nay. Đồng thời, điều đó cũng sẽ giúp Apple duy trì tỷ suất lợi nhuận.

Hiện tại, chưa rõ bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus có được điều chỉnh về giá bán so với phiên bản tiền nhiệm hay không. Một số tin đồn trước đó cho rằng Apple có thể giảm giá đối với iPhone 15 và iPhone 15 Plus nhằm tăng sức cạnh tranh cho dòng sản phẩm này.

Các thông tin rò rỉ gần đây chỉ ra rằng Dynamic Island sẽ xuất hiện trên cả bốn mẫu iPhone 15. Thay đổi này sẽ đánh dấu sự kết thúc của thiết kế "tai thỏ" đã xuất hiện trên iPhone từ năm 2017.

Nguồn tin từ 9to5mac cho biết bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ được bổ sung thêm một phiên bản màu sắc mới có tên gọi Dark Red (tạm dịch: đỏ sẫm). Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng sẽ có thêm hai tùy chọn khác về màu sắc, bao gồm màu hồng đậm mới (Telemagenta) và màu xanh dương nhạt (Picton Blue).

Mẫu iPhone 15 Pro cũng được cho là sẽ có màn hình kích thước 6,2 inch, lớn hơn một chút so với kích thước 6,1 inch như trên phiên bản tiền nhiệm. Hiện tại, chưa rõ Apple có làm điều tương tự trên phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn hay không.