Elon Musk sẽ xây dựng siêu máy tính lớn nhất thế giới để phát triển AI

Tờ báo The Information, dẫn lời các nguồn tin thân cận, cho biết Elon Musk đã tiết lộ với các nhà đầu tư về tham vọng mới nhất của mình, đó là sẽ xây dựng một siêu máy tính khổng lồ để phát triển trí tuệ nhân tạo và sử dụng cho Grok, chatbot tích hợp AI được phát triển bởi xAI, công ty Elon Musk thành lập.

Elon Musk là một trong những người tiên phong trong phát triển AI và có sự am hiểu về lĩnh vực này. Ông là nhà đồng sáng lập OpenAI, công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu hiện nay. Sau khi rời khỏi OpenAI, vào tháng 3/2023, Elon Musk đã thành lập xAI, công ty AI với mục tiêu "hiểu rõ bản chất thực sự của vũ trụ".

Grok là chatbot tích hợp AI được xAI cho ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, nhằm cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI, phần mềm chatbot AI được đánh giá là thông minh nhất hiện nay.

Elon Musk muốn tăng tốc trong cuộc đua phát triển AI nhờ vào sự trợ giúp của siêu máy tính (Ảnh minh họa: iStock).

Nguồn tin của The Information cho biết công ty xAI của Elon Musk sẽ hợp tác với hãng phần mềm Oracle để phát triển siêu máy tính khổng lồ này và dự kiến siêu máy tính sẽ đi vào hoạt động từ mùa thu năm 2025.

Hiện xAI và Oracle chưa bình luận gì về thông tin do tờ báo The Information đăng tải.

Trước đó, vào đầu tháng này, Elon Musk đã từng có một bài thuyết trình trước các nhà đầu tư của xAI. Trong bài thuyết trình này, Musk đã bày tỏ tham vọng xây dựng một siêu máy tính khổng lồ và mạnh nhất thế giới, sử dụng những cụm xử lý kết hợp nhiều card đồ họa H100 hàng đầu của Nvidia, với kích thước lớn hơn gấp 4 lần các cụm xử lý lớn nhất hiện nay.

Dòng card đồ họa H100 của Nvidia hiện đang thống trị thị trường chip dành cho các trung tâm dữ liệu chuyên về chức năng xử lý trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, H100 luôn ở tình trạng "cháy hàng" do nhu cầu quá lớn, điều này khiến Elon Musk sẽ khó có thể gom sản phẩm đủ số lượng cần thiết để sử dụng cho siêu máy tính của mình.

Đầu năm nay, Elon Musk cho biết để đào tạo chatbot AI Grok 2 sẽ cần khoảng 20.000 card đồ họa H100 của Nvidia, đồng thời nói thêm rằng phiên bản Grok 3 sẽ cần đến 100.000 card đồ họa H100 để có thể xử lý các dữ liệu.

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk bày tỏ tham vọng xây dựng một siêu máy tính với khả năng hoạt động vượt trội.

Vào tháng 7 năm ngoái, tại cuộc họp cổ đông của hãng xe điện Tesla, nơi Elon Musk đang nắm giữ vị trí CEO, Musk cho biết công ty sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển siêu máy tính có tên gọi Dojo và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm 2024.

"Chúng tôi sẽ chi ra hơn 1 tỷ USD để phát triển Dojo trong năm tới. Đây sẽ là dự án quan trọng của Tesla", Elon Musk tuyên bố với các cổ đông của công ty. Elon Musk thậm chí còn tham vọng phát triển Dojo trở thành siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Dojo là siêu máy tính do Tesla xây dựng hoàn toàn, sử dụng chip do chính Tesla phát triển. Mục đích của siêu máy tính Dojo là để xử lý hàng triệu Terabyte dữ liệu video các tình huống giao thông thực tế do xe Tesla ghi lại, giúp huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo của Tesla, nhằm nâng cao tính năng tự lái của hãng xe này.

Bên cạnh tính năng tự lái tích hợp trên xe Tesla, siêu máy tính Dojo cũng giúp phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo mà Tesla có thể sử dụng trên mẫu robot hình người mà hãng đã ra mắt cách đây không lâu.