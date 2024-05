Nguy cơ từ camera an ninh

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc kỹ thuật công ty NCS cho rằng các loại camera an ninh hiện tại giống như máy tính, thậm chí được tích hợp AI, nhưng không được đối xử tương đương về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo mật.

Chuyên gia nhìn nhận camera giám sát hiện nay giống như một máy tính đặc biệt, có khả năng lặng lẽ thu thập nhiều dữ liệu nhạy cảm.

"Camera không bao giờ tắt, luôn online 24/24, ít được vá lỗi, gần như không được cập nhật bản vá, phần mềm diệt virus. Do đó, nếu bị tấn công sẽ không có ai bảo vệ", ông Sơn đánh giá.

Đây là một trong số những nội dung được chia sẻ tại tọa đàm "Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát", do báo VietNamNet phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức sáng 22/5.

"Bill Gates Ấn Độ" lần đầu đến Việt Nam

Narayana Murthy được giới công nghệ ví như "Bill Gates của Ấn Độ", là người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực CNTT tại châu Á nói riêng và toàn cầu nói chung. Murthy và Infosys đã có những đóng góp quan trọng để đưa Ấn Độ trở thành cường quốc CNTT hàng đầu thế giới.

Narayana Murthy, người được mệnh danh là "Bill Gates của Ấn Độ" (trái) trong buổi gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp CNTT Việt Nam vào chiều 20/5 (Ảnh: FPT).

Tại Việt Nam, ông Narayana Murthy có lịch trình làm việc dày đặc từ ngày 19 đến 23/5. Chiều 20/5, ông Murthy đã có buổi gặp gỡ với đại diện của nhiều doanh nghiệp CNTT Việt Nam, các chuyên gia, kỹ sư ngành CNTT.

Tại sự kiện này, ông Murthy đã có chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh, quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp ông và cộng sự đưa Infosys trở thành công ty CNTT hàng đầu Ấn Độ.

Thêm một quốc gia cấm đào Bitcoin

Trong một thông báo mới đây, chính phủ Venezuela cho biết quốc gia này đã quyết định cấm hoạt động khai thác Bitcoin.

Venezuela thông báo cấm hoạt động khai thác Bitcoin nhằm đảm bảo nguồn năng lượng điện cho người dân (Ảnh: Bloomberg).

Bộ Điện lực Venezuela tiết lộ kế hoạch sẽ ngắt kết nối các trang trại khai thác tiền điện tử khỏi mạng lưới điện quốc gia. Quyết định trên nhằm mục đích điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng quá mức, từ đó đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định cho người dân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với tình trạng cắt điện định kỳ, đặc biệt là kể từ năm 2019. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày của người dân cũng như hoạt động kinh tế nói chung.

Microsoft quyết đấu Apple

Tại sự kiện Build 2024, Microsoft đã giới thiệu loạt máy tính Surface mới được trang bị bộ xử lý Snapdragon X Elite của Qualcomm. Công ty cũng so sánh trực tiếp các sản phẩm của mình với đối thủ Apple.

Dòng máy tính Copilot Plus sẽ trở thành "vũ khí" giúp Microsoft đối đầu với Apple (Ảnh: The Verge).

Trong 2 năm qua, Microsoft đã bí mật làm việc với các đối tác sản xuất máy tính xách tay để đưa bộ xử lý Arm lên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Thế hệ máy tính mới được biết đến với tên gọi Copilot Plus, sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, tiết kiệm pin và hỗ trợ AI.

"Người dùng sẽ có một chiếc máy tính mạnh nhất từ trước đến nay. Hiệu suất của dòng sản phẩm này tốt hơn bất cứ thiết bị nào hiện có, bao gồm cả MacBook Air M3", Yusuf Mehdi, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tiếp thị người tiêu dùng của Microsoft, cho biết.

Lộ giá bán nhẫn thông minh Galaxy Ring

Nguồn tin từ Android Authority cho biết chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring có thể sẽ được bán ra với mức giá 300-350 USD. Điều này đồng nghĩa giá bán của chiếc nhẫn thông minh từ Samsung sẽ đắt hơn so với một số mẫu đồng hồ thông minh cao cấp.

Dự kiến, Galaxy Ring sẽ được mở bán vào cuối năm nay (Ảnh: The Verge).

Galaxy Ring được Samsung giới thiệu lần đầu tại sự kiện Mobile World Congress 2024 diễn ra vào cuối tháng 2. Theo The Verge, chiếc nhẫn này có trọng lượng tương đối nhẹ và trải nghiệm đeo cũng khá giống với những chiếc nhẫn thông thường.

Galaxy Ring có 3 phiên bản màu sắc khác nhau, bao gồm bạc bạch kim, đen gốm và vàng. Sản phẩm có các tùy chọn kích thước với bán kính mặt trong 5-13mm, được đánh dấu với kích thước từ S đến XL.