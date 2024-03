Clip "xe máy bất ngờ cháy dữ dội tại Bà Rịa - Vũng Tàu" gây chú ý tuần qua

Khoảnh khắc xe máy đang lưu thông bất ngờ bốc cháy tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tình huống hy hữu được camera giám sát ghi lại trên một tuyến đường ở thị trấn Ngãi Giao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho thấy một thanh niên đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên và bốc cháy dữ dội từ phía sau xe.

Khoảnh khắc xe máy đang lưu thông bất ngờ bốc cháy tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Video: Facebook).

Thanh niên này hoảng hốt chạy vào một quán giải khát ở ven đường để xin nước, sau đó quay lại với một ca nước trên tay để tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

Khi chứng kiến sự việc xảy ra, một người đàn ông - là chủ cửa hàng kinh doanh ở gần đó - đã sử dụng bình chữa cháy của cửa hàng lao ra và nhanh chóng hỗ trợ thanh niên dập tắt ngọn lửa.

Sự việc là minh chứng cho thấy tầm quan trọng của việc trang bị sẵn bình chữa cháy trong nhà.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên do khiến chiếc xe máy bị cháy, nhưng nhiều khả năng vụ cháy do ống dẫn xăng bị rò rỉ, hoặc do chiếc xe đã được "độ" lại khiến hệ thống điện quá tải và gây cháy.

Tai nạn bất ngờ bên trong triển lãm xe gây nên khung cảnh hỗn loạn

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại Triển lãm Ô tô điện Quốc tế Nam Kinh, Trung Quốc, diễn ra hôm 24/3 vừa qua, khi một chiếc xe của hãng Jike đã bất ngờ khởi động và lao vọt vào những khách tham quan đang có mặt tại sự kiện.

Tai nạn bất ngờ bên trong triển lãm xe gây nên khung cảnh hỗn loạn (Video: Weibo).

Video do các nhân chứng ghi lại cho thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong khu vực trưng bày, một số người bị thương nằm trên sàn. Đại diện ban tổ chức cho biết sự việc khiến 5 người bị thương, nhưng may mắn không có ai bị thương nặng.

Hãng xe Jike đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi các nạn nhân. Đại diện của hãng xe này cho biết chiếc xe đang trưng bày đã không được cài đặt chế độ an toàn, khiến chiếc xe khởi động và lao vọt đi trong lúc một khách tham quan đang kiểm tra các chức năng của xe.

Hãng xe Jike cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân sau sự việc.

Giáo viên trường mẫu giáo bất cẩn để trẻ nhỏ đi lững thững ra đường

Tình huống thót tim được camera hành trình trên một ô tô ghi lại tại thành phố Bắc Ninh, cho thấy khoảnh khắc một em bé bất ngờ bước lững thững ra giữa đường.

Giáo viên trường mẫu giáo bất cẩn để trẻ nhỏ đi lững thững ra đường (Video: OFFB).

May mắn, tài xế của một chiếc xe taxi dù bị che khuất tầm nhìn vẫn kịp thời phanh lại, trước khi gây ra va chạm với em bé.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế chiếc xe có gắn camera hành trình đã dừng xe, bế em bé lên lề đường. Đến lúc này, người đàn ông mới nhận thấy em bé bước ra từ một trường mẫu giáo nằm bên đường. Dường như các giáo viên trong một khoảnh khắc bất cẩn đã để em bé chạy ra ngoài mà không hay biết.

Sự việc may mắn không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nhiều người hy vọng các giáo viên của trường mẫu giáo này sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự.

Trò chơi phối hợp nhóm nguy hiểm không dành cho người yếu tim

Đoạn clip cho thấy một trò chơi mang lại nhiều tiếng cười cho người xem, nhưng người chơi sẽ phải đối mặt với những tình huống hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, để vượt qua trò chơi này cần có sự phối hợp ăn ý và tin tưởng lẫn nhau giữa 2 người chơi.

Trò chơi phối hợp nhóm nguy hiểm không dành cho người yếu tim (Video: Reddit).

Em bé gặp tai nạn khi đi thang máy và lời cảnh báo cho các phụ huynh

Đoạn clip ghi lại một tình huống tai nạn nguy hiểm gặp phải với trẻ nhỏ khi đi thang máy, là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh để tránh tình huống tương tự có thể xảy ra.

Em bé gặp tai nạn khi đi thang máy và lời cảnh báo cho các phụ huynh (Video: Weibo).

Khung cảnh như ngày tận thế tại Trung Quốc vì bão cát

Bầu trời tại khu vực Nội Mông, Trung Quốc, đã chuyển sang màu cam khi bị một trận bão cát tấn công dữ dội, tạo nên một khung cảnh giống như ngày tận thế trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Khung cảnh như ngày tận thế tại Trung Quốc vì bão cát (Video: Newsflare).

Theo đó, gió mạnh lên đến 102 km/h đã thổi cát bao phủ một diện tích rộng lớn tại khu Nội Mông, che phủ gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời và làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đã phải nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp, bao gồm dừng các hoạt động giao thông vận tải, đóng cửa các tuyến đường cao tốc, cho phép học sinh nghỉ học… để tránh thiệt hại.

Bày trò để dọa vợ, người đàn ông lĩnh bài học đau đớn

Mang mặt nạ đáng sợ để hù dọa vợ, người đàn ông không thể ngờ rằng chính bản thân mình lại trở thành nạn nhân của trò đùa và phải lĩnh một bài học đau đớn.

Bày trò để dọa vợ, người đàn ông lĩnh bài học đau đớn (Video: Threads).

Chương trình khuyến mãi tặng quà miễn phí gây cảnh hỗn loạn tại Trung Quốc

Một nhà hàng bán món gà cay ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã có hình thức khuyến mãi bằng cách đặt những hộp gà cay trên ghế của tàu điện ngầm và vị khách nào lên tàu sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được những món quà này.

Chương trình khuyến mãi tặng quà miễn phí gây cảnh hỗn loạn tại Trung Quốc (Video: PearlVideos).

Tuy nhiên, lượng người tham gia chương trình khuyến mãi quá nhiều, trong khi số lượng quà tặng lại không đủ đáp ứng, gây ra một tình cảnh hỗn loạn tại ga tàu điện ngầm. Nhiều người đã cố gắng chen lên toa tàu càng sớm càng tốt để giành lấy những phần quà tặng tạo nên tình cảnh chen lấn, xô đẩy nhau hết sức nghiêm trọng.

Nhà hàng đứng sau chương trình khuyến mãi phải lên tiếng xin lỗi vì đã gây ra sự hỗn loạn tại ga tàu trong giờ cao điểm. Đại diện nhà hàng cho biết họ không thể ngờ rằng lượng khách tham gia lại đông đến như vậy.

Phía nhà ga tàu điện ngầm cam kết sẽ không tổ chức các chương trình khuyến mãi tương tự vào giờ cao điểm để tránh gây nên tình cảnh hỗn loạn và ảnh hưởng đến khách đi tàu.