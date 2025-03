Máy hút ẩm khác nhau thế nào về công năng và giá thành?

Thị trường máy hút ẩm, lọc không khí đắt khách do thời tiết nồm ẩm kéo dài tại các tỉnh miền Bắc (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Máy hút ẩm đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu tại các hộ gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh miền Bắc đang trải qua tiết trời nồm khó chịu, kéo dài. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cách thức hoạt động và những hạn chế của máy hút ẩm, từ đó giúp tối ưu hóa khả năng của thiết bị này.

Đầu tiên, cần biết rằng trên thị trường hiện nay, có 2 công nghệ hút ẩm phổ biến, gồm: công nghệ ngưng tụ và công nghệ rotor. Mỗi công nghệ đều có những ưu nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Máy hút ẩm khác nhau thế nào?

Bên trong một máy hút ẩm ngưng tụ (Ảnh: Cleaning Force).

Máy hút ẩm ngưng tụ hoạt động dựa trên nguyên lý làm lạnh và ngưng tụ hơi nước. Không khí ẩm được hút vào máy, đi qua dàn lạnh để hạ nhiệt độ, khiến hơi nước ngưng tụ thành giọt và thu vào khay chứa hoặc thoát ra ngoài. Sau đó, không khí khô được trả lại môi trường.

Đây là nguyên lý cơ bản của máy hút ẩm, và đa số các dòng sản phẩm dân dụng trên thị trường hiện nay đều hoạt động theo cách này.

Ưu điểm của máy hút ẩm ngưng tụ là có hiệu suất hút ẩm cao, đặc biệt hiệu quả trong điều kiện độ ẩm cao, đến rất cao. Cùng với đó là mức tiêu thụ điện năng thấp hơn so với máy hút ẩm rotor.

Máy hút ẩm ngưng tụ nhìn chung cũng có giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Dẫu vậy, các dòng này thường có kích thước lớn, và nặng hơn so với máy rotor. Do đó, chúng phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu đặt máy hút ẩm trong phòng khách hoặc văn phòng có diện tích vừa và lớn.

Khác với máy hút ẩm ngưng tụ, máy hút ẩm rotor sử dụng bánh rotor chứa chất hút ẩm (thường là silica gel) để hấp thụ hơi nước trong không khí. Khi bánh rotor quay liên tục qua hai vùng hút ẩm và tái sinh, luồng khí nóng sẽ loại bỏ hơi ẩm, giúp máy duy trì hiệu suất ổn định.

Cách thức hoạt động của máy hút ẩm rotor (Ảnh: Popular Mechanic).

Ưu điểm của dòng sản phẩm này là có thể hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp (dưới 15⁰C), vốn là hạn chế của máy hút ẩm ngưng tụ.

Máy hút ẩm rotor thường có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, hoạt động êm ái, độ ồn thấp, thích hợp sử dụng trong phòng ngủ, hoặc phòng có diện tích hẹp. Dù vậy, trên thực tế, ít hộ gia đình ở Việt Nam mua máy hút ẩm sử dụng công nghệ rotor, và cũng không có nhiều mẫu mã để lựa chọn.

Thay vào đó, loại máy này được sử dụng nhiều trong công nghiệp và các ngành sản xuất đòi hỏi phải khống chế được độ ẩm ở mức độ chính xác, như y tế, chế biến thuốc, phòng thí nghiệm, sản xuất và chế biến gỗ, thực phẩm, linh kiện điện tử...

Dù có kích thước nhỏ, song máy hút ẩm rotor lại tiêu thụ điện năng cao hơn so với công nghệ ngưng tụ, do máy cần duy trì nhiệt độ cao để giải phóng hơi nước khỏi silica gel. Cùng với đó là giá thành cao do chi phí sản xuất và vật liệu đắt đỏ.

Thị trường máy hút ẩm sôi động, xuất hiện nhiều "tân binh"

Do nhận thức, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, nên nhu cầu về các dòng sản phẩm hút ẩm, lọc không khí... đã gia tăng đột biến trong những năm gần đây.

Bên cạnh những thương hiệu lâu đời như Panasonic, Mitsubishi, Beurer, Philips, DeLonghi, Xiaomi... thì nay xuất hiện các "tân binh" như Amcom, Mijjia (thuộc hệ sinh thái Xiaomi).

Nhiều hãng đã bổ sung thêm tính năng lọc không khí cho máy hút ẩm, mang đến nhiều tùy chọn hơn cho người tiêu dùng. Cùng với đó là sự xuất hiện của các mẫu máy hút ẩm công suất lớn, lên tới 50-60 lít/ngày, phù hợp cho diện tích nhà ở 90m² (chung cư) hoặc 50m² (nhà đất).

Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn máy hút ẩm, dựa theo thương hiệu, công năng, và nhu cầu sử dụng (Ảnh: Nguyễn Nguyễn).

Giống như đa số các sản phẩm điện tử gia dụng khác trên thị trường, máy hút ẩm có giá thành dao động rất lớn, tùy thuộc vào công nghệ, công suất, và thương hiệu. Cụ thể, máy hút ẩm công nghệ ngưng tụ có thể dao động từ 3 triệu đến 10 triệu đồng, trong khi máy hút ẩm công nghệ rotor có giá cao hơn, thường từ 5 triệu đến 15 triệu đồng.

Chia sẻ với Dân trí, Tiktoker Hà Thẩm Định, một chuyên gia về các dòng máy lọc không khí, máy điều hòa, máy hút ẩm tại Việt Nam, đã có những lý giải về sự chênh lệch giá bán của máy hút ẩm.

Theo Hà Thẩm Định, các thương hiệu lớn và truyền thống, chất lượng đã được khẳng định, hiệu quả hút ẩm vẫn cao, tuy nhiên giá sản phẩm trở nên rất cao nếu so với các sản phẩm cùng công suất trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm OEM hoặc từ các hãng của Trung Quốc.

Trong đó, OEM là các mặt hàng được sản xuất bởi một nhà máy hoặc doanh nghiệp chuyên thực hiện các công việc như cung ứng sản phẩm và sản xuất theo đơn đặt hàng của đơn vị đối tác.

Ngay cả với các sản phẩm có cùng công suất, mức giá cũng rất khác nhau, vì phụ thuộc vào 2 yếu tố: hiệu quả và thời gian bảo hành.

Để lựa chọn cho mình một chiếc máy hút ẩm phù hợp, người tiêu dùng cần xác định mức ngân sách cụ thể, rồi chọn ra khoảng 2-3 mẫu. Sau đó, tìm thêm các thông tin đánh giá chi tiết về sản phẩm, lưu ý các thông số về loại gas sử dụng, trọng lượng, tính năng, thời hạn bảo hành...

Các công nghệ đáng chú ý đi kèm có thể kể đến như: Cảm biến độ ẩm tự động, giúp duy trì độ ẩm ổn định mà không phải bật/tắt thủ công; bộ lọc không khí HEPA, than hoạt tính, giúp lọc bụi, diệt khuẩn; chế độ hẹn giờ, giúp tự ngắt khi đầy nước để tránh tràn nước.

Nếu sử dụng cho phòng ngủ, phòng khách (10-30m²), nên chọn máy có công suất 10-20 lít/ngày. Nếu sử dụng cho nhà kho, phòng lớn (trên 50m²), nên chọn máy có công suất lớn hơn 25 lít/ngày.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng độ ẩm lý tưởng trong nhà là khoảng 60%. Do vậy, không nên chọn máy hút ẩm quá mạnh vì sẽ làm khô không khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.