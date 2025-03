Hướng dẫn chi tiết cách dùng AI luyện nói cho kỳ thi IELTS

Xu hướng luyện thi IELTS bằng AI

Hiện tượng bị "giam" điểm thi được xem là một nỗi ác mộng cho các thí sinh dự thi chứng chỉ quốc tế IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế).

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này thường bắt nguồn từ việc điểm các kỹ năng của thí sinh có sự chênh lệch quá cao, hay còn gọi là "lệch band điểm".

Nếu như hai kỹ năng là Đọc và Nghe thường là kỹ năng gỡ điểm cho người học, thì Nói và Viết lại thường là nguyên nhân kéo điểm xuống. Trong đó, kỹ năng Nói thậm chí còn được xem là "kẻ thù" của nhiều người.

Đã từng có những trường hợp kỹ năng Đọc đạt 9.0 nhưng kỹ năng Nói chỉ đạt 5.5. Điều này dẫn tới việc Hội đồng thi sẽ nghi ngờ gian lận và cần một khoảng thời gian để kiểm định lại. Song đã có những tình huống không được trả lại điểm và thậm chí còn bị cấm thi.

Sở dĩ người học thường có tâm lý lo sợ kỹ năng Nói bởi đây là kỹ năng đòi hỏi khả năng tư duy, phản xạ ngôn ngữ cao. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi người học cần tham gia thường xuyên vào môi trường luyện tập thực tế.

Với kỹ năng Nói, người học thường gặp những khó khăn trong phát âm, kiểm soát tốc độ nói, sử dụng ngữ điệu phù hợp. Các vấn đề như vốn từ hạn chế, sử dụng câu sai cấu trúc, câu trả lời quá ngắn cũng là một trong những vấn đề mà nhiều người gặp phải.

Song sự phát triển của các công cụ AI đã mở ra cho người học một hướng đi mới trong việc ôn luyện kỹ năng này một cách hiệu quả, nâng cao khả năng tự học nhiều hơn.

Tự tin "bắn" tiếng Anh nhờ AI

Một trong những hạn chế của người học thường nằm ở khả năng phát âm các từ vựng từ đơn giản tới phức tạp. Để cải thiện điều này, người học có thể sử dụng công cụ "SpeechAce Trial Content".

Đây là một công cụ cung cấp các bài kiểm tra phát âm và sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói đánh giá khả năng phát âm, sự trôi chảy của người dùng. Để sử dụng công cụ này, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước:

- Đầu tiên, bạn đọc truy cập vào trang web của công cụ tại đường dẫn https://app.speechace.co/

- Sau khi truy cập, sẽ thấy các chủ đề để luyện tập khả năng phát âm, sự trôi chảy. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ chủ đề nào hoặc có thể hoàn thiện lần lượt theo từng chủ đề.

Giao diện của SpeechAce Trial Content (Ảnh: Chụp màn hình).

- Ví dụ khi nhấn vào chủ đề "Healthcare", các gói luyện tập sẽ xuất hiện. Ở đây bạn đọc cần phải hoàn thiện toàn bộ bài luyện tập trong chủ đề này thì mới được coi là hoàn thành.

Các chủ đề luyện tập đa dạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi nhấn thử vào "LESSON 3", chúng ta sẽ luyện tập phát âm với các câu từ đơn giản tới phức tạp.

Sau mỗi lần phát âm cả câu, hệ thống sẽ tính điểm phát âm của bạn. Đặc biệt, công cụ sẽ lưu ý các cụm từ mà bạn mắc lỗi. Khi nhấn vào các cụm từ này lỗi chi tiết sẽ được chỉ ra.

Công cụ chấm điểm phát âm cho người dùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến với một mức độ ôn luyện cao hơn, bạn đọc có thể sử dụng công cụ luyennoi.com. Công cụ cung cấp bộ câu hỏi đa dạng cho cả 3 phần thi Nói và điểm đặc biệt là ngay khi người dùng trả lời các câu hỏi này, điểm số sẽ được hiển thị ngay lập tức.

Với việc đánh giá câu trả lời theo 4 tiêu chí phát âm, trôi chảy, ngữ pháp, từ vựng, công cụ này được đánh giá cao về độ chính xác trong việc chấm điểm.

Để sử dụng công cụ này, bạn đọc có thể tiến hành theo các bước:

- Truy cập vào trang web https://luyennoi.com/ , nhấn nút "Dùng thử" để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Giao diện của luyennoi.com (Ảnh: Chụp màn hình).

Bạn có thể sử dụng tài khoản Google để đăng nhập nhanh mà không cần phải đăng ký tài khoản mới.

- Sau khi đã đăng nhập thành công, giao diện trang chủ hiện ra, hãy truy cập vào mục "Luyện theo câu".

Người dùng có thể luyện tập từng phần của bài thi (Ảnh: Chụp màn hình).

- Tại mục này, bạn đọc có thể luyện tập ở từng phần trong bài thi Nói. Và trong từng phần sẽ có những chủ đề cho người dùng tự do lựa chọn.

Điểm nổi trội là bộ câu hỏi hầu hết đều được trích ra từ bộ đề dự đoán. Do đó sẽ tập cho người học khả năng tư duy, xử lý các câu hỏi như khi thi thật.

Giao diện khi truy cập vào phần "Luyện Part 1" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ví dụ khi truy cập vào phần "Luyện Part 1" và chọn vào câu hỏi "What apps do you still use", công cụ AI sẽ đọc câu hỏi này lên và bạn sẽ trả lời trực tiếp. Trong trường hợp không nghĩ ra ý tưởng, bạn có thể sử dụng tính năng "AI hỗ trợ" của công cụ để lên ý tưởng.

Có thể dùng tính năng "AI hỗ trợ" nếu gặp đề bài quá khó (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi bạn gửi câu trả lời, hệ thống sẽ tự động chấm điểm theo 4 tiêu chí và đánh giá tổng số điểm. Ngoài ra, công cụ cũng chỉ ra các lỗi mà bạn gặp phải để cải thiện hơn cho các lần sau.

Công cụ chấm bài nói khá chi tiết cho người dùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Nếu như các công cụ kể trên sẽ thiên về học thuật nhiều hơn, thì đến với công cụ tiếp theo mang tên "Hume AI", người dùng sẽ được luyện khả năng giao tiếp tự nhiên thông qua các cuộc trò chuyện đời thường, thậm chí là tán gẫu với AI.

Để sử dụng công cụ này, bạn đọc sẽ thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập vào trang web https://platform.hume.ai/ , sau đó bạn đọc có thể đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google, Apple.

Giao diện của Hume AI (Ảnh: Chụp màn hình).

- Khi đã truy cập thành công vào Hume AI, bạn đọc có thể sử dụng 3 tính năng chính gồm: chuyển văn bản thành giọng nói, giao tiếp với AI có khả năng đồng cảm thông qua việc phân tích ngữ điệu giọng nói, đo lường cảm xúc từ biểu cảm khuôn mặt.

- Với tính năng chuyển văn bản thành giọng nói, có thể dùng tính năng này để học hỏi cách phát âm, ngữ điệu, sự trôi chảy do AI nói.

Để sử dụng tính năng này, chúng ta nhấn vào mục "Text-to-Speech" và chọn vào "Playground". Ở đây bạn có thể nhập các đoạn văn, câu trả lời, lời thoại vào giao cho AI đọc lại.

Sau bước nhập nội dung, người đọc sẽ nhấn vào "Select Voice" để lựa chọn giọng đọc mà mình mong muốn.

Cuối cùng là nhấn vào "Generate" để công cụ bắt đầu đọc đoạn nội dung. Ngoài ra người dùng cũng có thể nhấn vào "Enhance Text" để công cụ chỉnh sửa nội dung chi tiết, nâng cao hơn.

- Với tính năng giao tiếp với AI, đây là một công cụ hiệu quả để bạn đọc luyện tập khả năng giao tiếp tự nhiên.

Để sử dụng tính năng này, người dùng sẽ truy cập vào mục "Empathic Voice Interface" và chọn "Playground".

Tính năng Empathic Voice Interface của Hume AI cho phép trò chuyện với AI như người thật (Ảnh: Chụp màn hình).

Tiếp đến, bạn đọc sẽ phải thiết lập các thông số chính cho cuộc nói chuyện bao gồm lựa chọn AI sẽ nói chuyện với mình (mỗi AI sẽ có một phong cách khác nhau), lựa chọn Supplemental LLM (mô hình ngôn ngữ lớn bổ sung), lựa chọn EVI starts conversation (nếu bạn muốn AI mở lời trước)...

Chỉ cần thiết lập các thông số cơ bản, bạn đã có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với AI thông qua nút "Start call".

Khi cuộc trò chuyện bắt đầu, bạn có thể trò chuyện với AI về bất kỳ chủ đề nào. AI này ngoài khả năng giao tiếp còn có thể phân tích cảm xúc của bạn thông qua ngữ điệu giọng nói để đưa ra câu trả lời tự nhiên.

AI có thể phán đoán cảm xúc của bạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Người dùng cũng có thể truy cập nhanh vào đường link https://app.hume.ai/ để giao tiếp với một nhân vật AI bất kỳ. Các nhân vật này sẽ có đặc điểm tính cách khác nhau, do đó phong cách giao tiếp cũng sẽ có sự khác biệt đáng kể.

Các nhân vật độc đáo của Hume AI (Ảnh: Chụp màn hình).

Nếu như trước kia quá trình luyện nói tiếng Anh có thể bị giới hạn ở việc thiếu môi trường giao tiếp thường xuyên thì giờ đây với Hume AI, điều này đã được khắc phục.

Ngoài các công cụ kể trên, bạn cũng có thể bắt đầu việc luyện tập kỹ năng Nói với các công cụ quen thuộc như ChatGPT, Gemini.

Khi sử dụng các công cụ này, người học có thể đưa ra câu lệnh yêu cầu AI đặt câu hỏi cho từng phần thi Nói và đưa ra phản hồi đánh giá sau mỗi lần bạn trả lời.

Điển hình như câu lệnh "I want to practice IELTS speaking part 1 questions. Please provide me with one question at a time. After each of my answers, you will give feedback to help me improve".

Có thể đưa lời dẫn với AI để luyện nói (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên đây là giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI tiêu biểu trong việc luyện tập cho kỹ năng Nói trong bài thi IELTS. Hy vọng bạn đọc sẽ có thêm các giải pháp hỗ trợ để tăng cường khả năng giao tiếp, xử lý trước các tình huống trong bài thi.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là người học cần kết hợp các công cụ AI này với các phương pháp học chủ động, thực hành thường xuyên, duy trì động lực trong quá trình ôn luyện.