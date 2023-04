Clip "cô gái gặp tai nạn nguy hiểm khi quay video sống ảo" nổi bật tuần qua

Cô gái gặp tai nạn nguy hiểm khi đang quay video "sống ảo"

Cô gái tạo một tư thế yoga khó phía trên một thân cây cheo leo bắc qua suối để quay video "sống ảo", nhưng đã bị mất đà và ngã xuống dòng suối chảy xiết phía dưới.

May mắn cô gái không gặp chấn thương nào nghiêm trọng sau cú ngã và đã trèo lên bờ an toàn. Đây chắc chắn là một bài học đáng nhớ để cô chọn những vị trí an toàn hơn khi "sống ảo" trong tương lai.

Cô gái gặp tai nạn khi đang quay video "sống ảo" (Video: Reddit).

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị diều kéo lơ lửng trên cao

Tình huống thót tim xảy ra tại thành phố Đường Sơn (Trung Quốc), khi một người đàn ông đang thả con diều kích thước khổng lồ thì bị cơn gió mạnh kéo và nhấc bổng lên cao.

Người đàn ông vẫn nắm chặt tay vào dây diều khiến cơ thể lơ lửng trên không trung. Nếu trong trường hợp này dây diều bị đứt hoặc buông tay, người này sẽ bị rơi từ trên cao xuống và chắc chắn sẽ bị chấn thương nghiêm trọng.

May mắn, người này đã có thể trượt xuống theo dây diều và trở lại mặt đất an toàn. Đoạn video ghi lại tình huống thót tim đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và được xem là một lời cảnh báo cho những ai chơi thả diều, nhất là với những con diều kích thước lớn và trong những ngày gió mạnh.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị diều kéo lơ lửng trên cao (Video: QQ).

Bật cười với cô gái để quên dép trước khi lên ô tô

Dường như cô gái có thói quen bỏ dép trước khi vào nhà, đến mức cô vẫn giữ nguyên thói quen này và bỏ dép khi bước vào ô tô.

Bật cười với cô gái để quên dép trước khi lên ô tô (Video: HKN).

Bé gái vừa khóc vừa nhảy, nhưng vẫn chuẩn xác từng động tác

Không hiểu vì lý do gì, bé gái lại bật khóc trong lúc đang nhảy, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến kỹ năng khi cô bé vẫn thực hiện một cách chuẩn xác và đẹp mắt từng động tác vũ đạo.

Bé gái vừa khóc vừa nhảy, nhưng vẫn chuẩn xác từng động tác (Video: Douyin).

Video đường phố New York vào năm 1911 được phục dựng nhờ trí tuệ nhân tạo

Đoạn video cũ quay đường phố New York từ năm 1911 đã được phục dựng và tô màu nhờ trí tuệ nhân tạo.

Video đường phố New York vào năm 1911 được phục dựng nhờ trí tuệ nhân tạo (Video: Old Photos).

Tai nạn hy hữu và hài hước khi đang thực hiện cứu hộ

Vụ cứu hộ bất ngờ gặp sự cố khiến nạn nhân phải chịu cú ngã đau. Dù thông cảm với nạn nhân, nhưng nhiều người đã không thể nhịn cười với những gì họ vừa chứng kiến.

Tai nạn hy hữu và hài hước khi đang thực hiện cứu hộ (Video: Reddit).

Hình ảnh cực quang tuyệt đẹp nhìn từ không gian

Hình ảnh cực quang được ghi lại từ trạm vũ trụ quốc tế ISS khiến nhiều người phải kinh ngạc về vẻ đẹp của hiện tượng quang học này khi quan sát từ bên ngoài không gian.

Hình ảnh cực quang tuyệt đẹp nhìn từ không gian (Video: NASA).

Tình huống hy hữu khiến chàng trai bị hiểu nhầm là lấy cắp điện thoại

Một tình huống hy hữu khiến chàng trai bị cô gái hiểu nhầm là kẻ lấy cắp điện thoại. Trước khi rời đi, cô gái không quên chụp ảnh kẻ đã lấy cắp điện thoại của mình, dù chàng trai không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Tình huống hy hữu khiến chàng trai bị hiểu nhầm là lấy cắp điện thoại (Video: Douyin).

Phi công điều khiển máy bay trực thăng cực đỉnh để tham gia chụp ảnh nhóm

Nhóm các quân nhân đã có một cách đặc biệt để thực hiện bức ảnh chụp nhóm. Dĩ nhiên, những người này phải có một "thần kinh thép" mới có thể đủ bản lĩnh tạo dáng chụp ảnh khi chiếc trực thăng bay lướt ngay trên đầu.

Phi công điều khiển máy bay trực thăng cực đỉnh để tham gia chụp ảnh nhóm (Video: VK).

Khoảnh khắc người đàn ông bị tấm kính cường lực rơi từ tầng 14 vào người

Người đàn ông đang đứng dưới sân của một căn chung cư ở thành phố Phúc Châu (Trung Quốc) thì bất ngờ bị một tấm kính cường lực rơi xuống trúng người. Sự việc xảy ra khi căn hộ ở tầng 14 đang được sửa chữa.

Người đàn ông đã thoát chết may mắn sau tình huống va chạm mạnh và chỉ phải khâu 2 mũi trên đầu.