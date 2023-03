Clip "cô gái bị ngã đau vì trò nghịch dại" nổi bật mạng xã hội tuần qua

Cô gái gặp tai nạn đau đớn vì nghịch dại

Những trò nghịch dại thường không đem lại kết quả tốt đẹp, đôi khi còn dẫn đến những tai nạn đau đớn. Cô gái trong đoạn clip dưới đây là một minh chứng cho điều đó.

Cô gái gặp tai nạn đau đớn vì nghịch dại (Video: Twitter).

Hai thanh niên ngang nhiên lấy trộm xe máy giữa ban ngày

Dù đoạn đường có người đang qua lại và ngay giữa ban ngày, 2 thanh niên vẫn liều lĩnh ra tay để lấy cắp chiếc xe máy đang dựng trên lề. Hành động bẻ khóa nhanh như chớp cho thấy đây không phải là phi vụ lấy cắp xe máy đầu tiên của chúng.

Hai thanh niên ngang nhiên lấy trộm xe máy giữa ban ngày (Video: HKN).

Nữ sinh thực hiện cú nhào lộn Kung fu khi lên nhận bằng tốt nghiệp

Nữ du học sinh người Trung Quốc Chen Yining, 24 tuổi, đã có cách ăn mừng độc đáo trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp tại trường Đại học Roehampton (Anh), khi thực hiện một cú nhào lộn theo phong cách Kung fu. Màn ăn mừng của Chen khiến những người xung quanh phải bất ngờ, nhưng cũng không kém phần ấn tượng.

Nữ sinh thực hiện cú nhào lộn Kung fu khi lên nhận bằng tốt nghiệp (Video: Twitter).

Cận cảnh quá trình cất cánh của một chiếc máy bay nhìn từ buồng lái

Có lẽ không nhiều người tưởng tượng được hình ảnh máy bay cất cánh nhìn từ buồng lái sẽ trông như thế nào. Đoạn clip được ghi lại từ bên trong buồng lái của một chiếc Boeing 787-10 có thể sẽ cho bạn câu trả lời.

Cận cảnh quá trình cất cánh của một chiếc máy bay nhìn từ buồng lái (Video: Flight).

Xe Tesla tự lái ra khỏi chỗ đỗ để đến đón chủ

Chiếc Tesla Model X có thể tự mình rời khỏi chỗ đỗ để đến đón chủ ở nơi khác. Khi đến nơi, cửa xe thậm chí còn tự động được mở ra. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chủ xe trong trường hợp trời mưa hoặc bãi đậu ở quá xa.

Xe Tesla tự lái ra khỏi chỗ đỗ để đến đón chủ (Video: Otofun).

Khoảnh khắc đẹp và ấm lòng về tình cảm ông cháu

Hình ảnh ông chơi đùa, nhảy múa nhiệt tình cùng con cháu khiến không ít người phải mỉm cười vì sự đáng yêu và tình cảm của ông dành cho cháu.

Khoảnh khắc đẹp và ấm lòng về tình cảm ông cháu (Video: TikTok).

Bật cười với sự cố bất ngờ khi đang tập đánh golf

Ông bố trẻ đã vô tình trở thành trò cười cho các con của mình khi phải hứng chịu cú ngã đau trong lúc tập đánh golf.

Bật cười với sự cố bất ngờ khi đang tập đánh golf (Video: Douyin).

Em bé gặp tai nạn nguy hiểm khi xem TV một mình

Em bé đùa nghịch với tấm gương cường lực che chắn phía trước TV khiến cả màn hình đổ sập lên đầu. Em bé may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng màn hình TV thì bị hư hại hoàn toàn.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Được biết tấm gương cường lực được gia đình lắp thêm để ngăn ánh sáng xanh từ TV và bảo vệ thị lực cho người xem.

Em bé gặp tai nạn nguy hiểm khi xem TV một mình (Video: Weibo).

Choáng với hệ thống camera phạt nguội và giám sát tại Trung Quốc

Đoạn clip ghi lại tại một giao lộ đông đúc ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cho thấy phía trên cột đèn giao thông được gắn hàng loạt thiết bị giám sát. Cảnh sát Trung Quốc cho biết đây là hệ thống giám sát để phạt nguội giao thông và quản lý hệ thống chiếu sáng, giúp xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại quốc gia này.

Choáng với hệ thống camera phạt nguội và giám sát tại Trung Quốc (Video: QQ).

Kinh hoàng khoảnh khắc chồng ném vợ xuống khỏi phà khi đang đi giữa biển

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại tại Indonesia, cho thấy khoảnh khắc người đàn ông đã nhấc bổng vợ mình lên và ném người phụ nữ này qua lan can của phà khi đang ở giữa biển. May mắn, người phụ nữ đã kịp nắm vào phía bên ngoài lan can cho đến khi được những người xung quanh lao đến cứu.

Gia đình cho biết người chồng bị mắc chứng rối loạn tâm thần và đã nổi giận sau khi tranh cãi với vợ. Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Kinh hoàng khoảnh khắc chồng ném vợ xuống khỏi phà khi đang đi qua biển (Video: VPress).

Cụ ông gây kinh ngạc với những bước nhảy đầy uyển chuyển và chuyên nghiệp

Dù tuổi đã cao, người đàn ông họ Hồ sống tại thành phố Tấn Trung (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) vẫn thể hiện những bước nhảy đầy uyển chuyển không thua gì các bạn trẻ.

Được biết ông Hồ tự tập nhảy một mình vì đam mê, mà không có ai hướng dẫn.