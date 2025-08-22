Người dùng iPhone cập nhật ngay phiên bản iOS 18.6.2 để vá lỗi nguy hiểm

Người dùng iPhone và iPad cần cập nhật lên phiên bản iOS và iPadOS 18.6.2 mới nhất để vá lại lỗ hổng bảo mật nguy hiểm (Ảnh: Getty).

Một lỗ hổng bảo mật nguy hiểm đã được phát hiện trên nền tảng iOS và iPadOS, cho phép tin tặc gửi đến người dùng một hình ảnh có chứa mã độc, mà khi họ vô tình mở file ảnh này sẽ đồng thời kích hoạt mã độc cho phép tin tặc xâm nhập vào thiết bị.

Apple cho biết lỗ hổng bảo mật này liên quan đến khả năng xử lý bộ nhớ trên iPhone và iPad, cho phép các dữ liệu xâm nhập vào những vị trí bộ nhớ không thuộc về nó, tạo cơ hội cho tin tặc thực thi các đoạn mã lạm quyền để cài đặt mã độc trên thiết bị.

Lỗ hổng bảo mật này được đánh giá là nghiêm trọng, khi người dùng có thể bị nhiễm mã độc chỉ bằng việc xem một hình ảnh. Mã độc xâm nhập một cách âm thầm và có thể thu thập thông tin, dữ liệu của người dùng trên thiết bị.

Apple cho biết lỗ hổng bảo mật này được sử dụng trong các chiến dịch tấn công cực kỳ tinh vi, nhắm đến những cá nhân được chọn lọc cụ thể. Điều này cho thấy nhiều khả năng lỗ hổng bảo mật được khai thác để tấn công những người nổi tiếng như nhà báo, luật sư, nhà hoạt động xã hội…

Apple đã phải gấp rút phát hành bản nâng cấp iOS và iPadOS 18.6.2 dành cho người dùng iPhone và iPad để vá lại lỗ hổng bảo mật nguy hiểm này.

Người dùng iPhone XS trở lên, iPad Pro thế hệ thứ 3 trở lên, iPad Air 3 trở lên, iPad mini 5 trở lên và iPad thế hệ thứ 7 trở về sau có thể cập nhật lên phiên bản iOS và iPadOS 18.6.2 mới nhất để vá lỗi.

Những người dùng iPhone và iPad đời cũ, không còn được hỗ trợ nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới sẽ phải đối mặt với nguy cơ không được bảo vệ và lỗ hổng bảo mật vẫn còn tồn tại trên thiết bị.

Người dùng cần làm gì để tự bảo vệ bản thân?

Cách phòng vệ tốt nhất trước lỗ hổng bảo mật nguy hiểm này là nâng cấp lên phiên bản iOS và iPadOS 18.6.2 càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp đang sử dụng các thiết bị đời cũ và không còn được hỗ trợ nâng cấp lên phiên bản phần mềm mới, người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng cách không mở các file được gửi đến từ người lạ thông qua ứng dụng nhắn tin hoặc email, ngay cả khi đó chỉ là file ảnh thông thường.

Nếu điều kiện cho phép, người dùng nên chuyển sang sử dụng các loại thiết bị mới hơn để đảm bảo cập nhật bản vá lỗi được phát hành từ nhà sản xuất, tránh trở thành đối tượng bị tin tặc nhắm đến.

Lỗ hổng bảo mật này cho thấy không hẳn iPhone và iPad an toàn hơn các thiết bị chạy nền tảng Android. Mọi thiết bị điện tử đều có nguy cơ tồn tại các lỗ hổng bảo mật có thể bị tin tặc khai thác để tấn công người dùng.