Chưa ra mắt iPhone 16, giá bán và cấu hình chi tiết đã bị lộ toàn bộ

Mặc dù ngày ra mắt iPhone 16 chưa được Apple ấn định (dự kiến trong tháng 9), nhưng đến thời điểm hiện tại, thông tin về cấu hình và giá bán chi tiết từng phiên bản đã bị rò rỉ trên internet.

Theo đó, trang công nghệ Apple Hub vừa đăng tải bảng cấu hình và giá bán của loạt iPhone 16, cho thấy các sản phẩm sẽ có nhiều thay đổi về cấu hình. Mức giá của các phiên bản tại thị trường Mỹ cũng được Apple Hub tiết lộ.

Bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max dùng chip A18 Pro, giá từ 1.099 USD

Apple dường như không thay đổi thiết kế bên ngoài của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, nhưng sẽ tăng kích thước màn hình của bộ đôi sản phẩm này.

Cụ thể, iPhone 16 Pro sẽ được tăng kích thước màn hình từ 6,1 inch lên 6,3 inch, còn iPhone 16 Pro Max cũng được tăng màn hình lên mức 6,9 inch từ kích thước 6,7 inch của phiên bản cũ.

Theo trang công nghệ GSMArena, Apple vẫn sẽ trang bị cho bộ đôi phiên bản iPhone Pro của hãng màn hình công nghệ OLED với tần số quét 120Hz.

Mô hình mẫu cho thấy thiết kế và màu sắc của iPhone 16 Pro Max (Ảnh: MacRumors).

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vẫn được trang bị khung viền bằng titan, bên trong là chip A18 Pro thế hệ mới nhất do Apple phát triển. Apple Hub không công bố thông tin về bộ nhớ RAM trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, nhưng các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết bộ đôi sản phẩm này sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên sở hữu bộ nhớ RAM 12GB.

Mặt sau của bộ đôi sản phẩm vẫn là cụm 3 camera, trong đó camera góc siêu rộng đã được nâng cấp lên 48 megapixel, thay cho mức 12 megapixel ở iPhone 15 Pro, còn camera tele trên sản phẩm vẫn hỗ trợ zoom quang học 5x.

Apple cũng nâng cấp dung lượng pin đôi chút trên 2 phiên bản mới của mình. Trong đó, iPhone 16 Pro sẽ được trang bị pin dung lượng 3.355mAh, tăng từ mức 3.274mAh; còn iPhone 16 Pro Max cũng được tăng dung lượng pin lên thành 4.676mAh, trở thành chiếc iPhone có pin lớn nhất từ trước đến nay.

Về giá bán, Apple Hub cho biết iPhone 16 Pro sẽ có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với iPhone 15 Pro, lên mức 1.099 USD. Sản phẩm sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ bao gồm 256/512GB và 1TB.

Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max vẫn được giữ nguyên mức giá khởi điểm 1.199 USD và các tùy chọn bộ nhớ tương tự iPhone 16 Pro.

Bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus dùng chip A18, giá giữ nguyên



Trong khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max hầu như không thay đổi trong thiết kế, bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus sẽ có sự thay đổi nhỏ khi cụm camera kép ở mặt sau được thu gọn hơn và bố trí theo chiều dọc, không còn nằm so le như các phiên bản trước đây.

Apple Hub cho biết iPhone 16 và 16 Plus vẫn giữ nguyên kích thước màn hình, lần lượt 6,1 inch và 6,7 inch, tần số quét vẫn chỉ ở mức 60Hz như phiên bản cũ. Bộ đôi sản phẩm này cũng chỉ được trang bị khung viền bằng nhôm, chưa được nâng cấp lên khung viền bằng titan như các phiên bản Pro.

Cấu hình chi tiết và giá bán khởi điểm các phiên bản iPhone 16 (Ảnh: Apple Hub).

Bộ đôi sản phẩm này sẽ được trang bị chip A18 thế hệ mới của Apple, thay vì dùng lại chip A17 thế hệ cũ. Tuy nhiên, chip A18 sẽ được tùy chỉnh xung nhịp thấp hơn để có hiệu suất giảm đi so với chip A18 Pro được trang bị trên bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.

Apple Hub cho biết iPhone 16 và 16 Plus vẫn được trang bị 2 camera ở mặt sau, nhưng có thêm tính năng zoom quang học 2x. Đáng chú ý, iPhone 16 sẽ được tăng dung lượng pin lên mức 3.349mAh, còn iPhone 16 Plus lại có thỏi pin 4.006mAh, thấp hơn viên pin dung lượng 4.383mAh được trang bị trên iPhone 15 Plus.

Về mức giá, Apple vẫn giữ nguyên giá bán iPhone 16 và 16 Plus so với phiên bản cũ, với giá khởi điểm lần lượt 799 USD và 899 USD. Bộ đôi sản phẩm vẫn giữ nguyên các tùy chọn bộ nhớ gồm 128/256/512GB.

Nguồn tin từ Apple Hub cho biết cả bốn phiên bản iPhone 16 đều được trang bị tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Nhiều khả năng, ngày ra mắt iPhone 16 sẽ vào giữa tháng 9 tới.