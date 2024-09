Bộ TT&TT lùi ngày tắt sóng 2G

Vẫn còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tối 13/9, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTTTT về việc ngưng hiệu lực thi hành quy định một phần của Thông tư 03/2024 và 04/2024.

Theo đó, việc dừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ 2G (2G Only) sẽ được gia hạn thêm một tháng, từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 15/10/2024.

Như vậy, người dùng các thiết bị 2G Only sẽ có thêm một tháng để nâng cấp và chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ 4G trở lên.

Lý do tạm ngưng theo Thông tư số 10 là để đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết, đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3.

Quyết định lùi ngày tắt sóng 2G được xem là phù hợp với bối cảnh hiện tại, khi doanh nghiệp viễn thông đang phải "gồng mình" và dồn nguồn lực để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Mặt khác, một bộ phận thuê bao 2G Only chưa kịp chuyển đổi bao gồm những đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, thuộc địa bàn khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa, miền núi… chịu ảnh hưởng của bão, lụt.

Điều này gây khó khăn cho công tác liên lạc, hỗ trợ và tư vấn để thực hiện tắt sóng 2G, cũng như hỗ trợ chuyển đổi điện thoại 4G cho các đối tượng kể trên.

Theo thống kê của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), đến ngày 8/9, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. So với tháng 7/2024, trong vòng hơn một tháng, số thuê bao 2G Only đã giảm hơn 5,3 triệu thuê bao.