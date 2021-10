Apple siết chặt quy định bảo hành iPhone tại Việt Nam

Dân trí Theo quy định mới từ Apple, để được hỗ trợ bảo hành sản phẩm, người dùng sẽ phải cung cấp hóa đơn mua hàng từ đại lý.

Trong vài năm trở lại đây, iPhone thường rơi vào tình trạng khan hàng mỗi dịp mở bán. Lợi dụng điều này, không ít "cò lái" đã gom hàng và đẩy giá bán thiết bị lên cao tại thị trường "chợ đen" để kiếm lãi.

Do tình trạng khan hàng, iPhone 13 đã bị thổi giá lên vài triệu đồng tại thị trường "chợ đen".

Gần đây nhất, những chiếc iPhone 13 tại thị trường "chợ đen" cũng bị đẩy giá lên 2-4 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, iPhone 13 Pro Max phiên bản 128 GB hàng chính hãng được một số "cò lái" chào bán với giá 36 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với mức giá niêm yết của Apple. Trong khi đó, mẫu iPhone 13 Pro được bán ra với mức giá lần lượt 32,5 triệu đồng và 35,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB và 256 GB, đắt hơn 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết chính hãng.

Khi mua những sản phẩm dạng này, khách hàng thường sẽ không được người bán xuất hóa đơn VAT. Trước đây, việc này gần như không có bất cứ ảnh hưởng gì đến người dùng bởi máy vẫn nhận được đầy đủ các chế độ bảo hành, hậu mãi từ Apple. Tuy nhiên, điều đó hiện đã thay đổi.

Trao đổi với Dân trí, một đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam cho biết hãng này vừa cập nhật một số chính sách nhằm siết chặt quy định bảo hành các sản phẩm của công ty. Cụ thể, đối với tất cả các sản phẩm mới được mở bán từ tháng 10/2021 (bao gồm iPhone 13, MacBook Pro 2021, Apple Watch Series 7…), người dùng đều phải cung cấp hóa đơn mua hàng khi bảo hành.

"Thậm chí, trong một số trường hợp, Apple có thể sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp chứng minh nhân dân để xác thực thông tin cá nhân. Nếu không khớp với thông tin trên hóa đơn, khách hàng vẫn có thể bị từ chối bảo hành", nguồn tin này tiết lộ.

Theo nhận định từ một số chuyên gia, động thái trên của Apple sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường di động Việt Nam. Chính sách mới cũng được cho là sẽ giúp hạn chế tình trạng "cò lái" gom hàng mỗi dịp mở bán iPhone.

Để đảm bảo quyền lợi, người dùng cần yêu cầu đại lý cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT khi mua máy.

"Thay đổi trên sẽ tác động rất lớn tới thị trường mua đi bán lại các sản phẩm chính hãng. Trước mắt, quy định mới sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của những khách hàng không mua sản phẩm trực tiếp từ các đối tác của hãng hoặc mua hàng mà không nhận được hóa đơn VAT từ người bán là đại lý của hãng. Hình thức mua bán iPhone "qua tay" sẽ dần không còn được khách hàng lựa chọn bởi những khó khăn trong quá trình bảo hành", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS nhận định.

Theo ông Huy, để đảm bảo quyền lợi, khách hàng cần yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ hóa đơn VAT khi mua sản phẩm (bao gồm hóa đơn điện tử để tiện lưu trữ). Thậm chí, ngay cả khi mua máy tại các cửa hàng, người dùng cũng cần kiểm tra kỹ bởi một số cửa hàng hiện vẫn không xuất hóa đơn VAT cho khách. Điều này có thể gây ra một số khó khăn trong quá trình bảo hành thiết bị.

Thế Anh