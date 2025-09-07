Liệt 2 chân nguy kịch sau khi lặn sâu 40 mét dưới biển

Đó là trường hợp của ông N.Đ.Q. (45 tuổi), một ngư dân đang bám biển đánh bắt thủy hải sản.

Khai thác bệnh sử, trước đó ông Q. đã lặn xuống biển 3 lần (mỗi lần trên 2 giờ), với độ sâu hơn 40 mét. Sau khi lên tàu khoảng 30 phút, bệnh nhân có dấu hiệu mất ý thức, được sơ cứu tại chỗ 3 lần nhưng tình trạng không cải thiện.

Quân y cấp cứu người đàn ông hôn mê nguy kịch sau khi lặn sâu (Ảnh: BV).

Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) sáng 5/9 trong tình trạng hôn mê sâu, mất mạch, da tím, liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Sau khoảng 7 phút được các y bác sĩ hồi sinh tim phổi, bệnh nhân có mạch trở lại, tri giác cải thiện một phần.

Đội ngũ quân y Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã hội chẩn cùng Bệnh viện Quân y 175 thông qua Telmedicine, thống nhất chẩn đoán bệnh nhân giảm áp type 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn có hồi phục, tiếp tục điều trị oxy cao áp, truyền dịch, corticoid.

Đến 15h30 cùng ngày, xác định bệnh nhân đáp ứng kém điều trị, tiên lượng rất nặng, có nguy cơ hít sặc, tắc mạch, suy đa cơ quan tiến triển nếu không được điều trị đặc hiệu, bệnh nhân được chỉ định chuyển về tuyến sau bằng trực thăng càng sớm càng tốt.

22h15 ngày 5/9, chấp hành mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do đại úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng đã cấp tốc lên đường đến đảo Song Tử Tây để đưa ngư dân trong tình trạng nguy kịch về đất liền điều trị.

Bệnh nhân được chuyển về đất liền cấp cứu bằng trực thăng (Ảnh: BV).

Trực thăng từ phi trường Tân Sơn Nhất đến đặc khu Trường Sa lúc rạng sáng để tiếp nhiên liệu, sau đó di chuyển đến đảo Song Tử Tây và tiếp cận bệnh nhân lúc 2h45 ngày 6/9. Thời điểm này, nam ngư dân trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp và huyết động chưa ổn định.

Tổ cấp cứu đã kịp thời đánh giá và xử trí tại chỗ, hồi sức chống sốc, đặt nội khí quản kiểm soát, ổn định bệnh nhân, đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ huy từ bệnh viện.

Nhận định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển đường không, các y bác sĩ bắt đầu đưa bệnh nhân lên máy bay. Quá trình vận chuyển bằng trực thăng, Tổ cấp cứu đã duy trì các biện pháp hồi sức huyết động, theo dõi thường xuyên chỉ số sinh tồn liên tục.

Vào 10h30 ngày 6/9, chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến khoa Cấp cứu để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu cũng như hội chẩn nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác nhất để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu sau khi trực thăng đáp xuống nóc tòa nhà của Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, đơn vị luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phương tiện và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao để cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe và tính mạng chiến sĩ, ngư dân trên vùng biển Trường Sa.

"Việc triển khai kịp thời các biện pháp cấp cứu đường không, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên đảo và Binh đoàn 18 thể hiện cam kết vững chắc trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho lực lượng nơi tuyến đầu biển đảo của chúng tôi", Thiếu tướng Trần Quốc Việt nói.