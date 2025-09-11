Nhiều người Việt không tầm soát ung thư vì... sợ bị chẩn đoán mắc bệnh?

Theo đó, một công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu quốc tế của Anh mới đây đã được ủy quyền thực hiện khảo sát về nhận thức, cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế trong chăm sóc và điều trị ung thư ở Đông Nam Á.

Khảo sát tiến hành với hơn 6.000 người tại 6 quốc gia Đông Nam Á (trong đó có hơn 1.000 người Việt tham dự). Kết quả cho thấy, phần lớn người tham gia khảo sát nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát hiện ung thư sớm.

Tuy nhiên, tỷ lệ tầm soát ung thư còn thấp, khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị còn hạn chế và sự hiểu biết về các lựa chọn dịch vụ điều trị cũng như chăm sóc sau điều trị vẫn chưa đầy đủ.

Các chuyên gia phân tích mức độ nhận thức về ung thư trên nhóm người Việt tham gia khảo sát (Ảnh: Hoàng Lê).

Phân tích riêng nhóm được khảo sát tại Việt Nam, nghiên cứu ghi nhận phần lớn (84%) tin rằng phát hiện ung thư sớm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị, nhưng chỉ 34% người tham gia từng được khám sàng lọc ung thư.

Trong đó, chỉ 13% trong số này đã thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cụ thể.

Có nhiều lý do không tầm soát ung thư do người Việt tham gia nghiên cứu đưa ra, trong đó đa số họ cho biết “cảm thấy không cần thiết”. Đây cũng là tâm lý phổ biến ở các quốc gia khác trong khu vực. Ngoài ra, còn có lý do chi phí tầm soát quá đắt và sợ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư (cùng 22%).

Dù hơn một nửa người Việt được hỏi cho biết họ tin mình sẽ mắc ung thư vào một thời điểm nào đó trong đời, song điều này chưa dẫn đến việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, kiến thức về các liệu pháp hiện đại và việc tiếp cận điều trị của một số người còn hạn chế. Ngoài ra, nhận thức về chăm sóc sau điều trị của người tham gia khảo sát còn chưa cao.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm công bố khảo sát trên, diễn ra ở TPHCM, PGS.TS.BS Trần Thanh Hương, Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia cho biết, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận là 2 yếu tố then chốt trong chăm sóc, điều trị ung thư.

Một bệnh nhân ung thư máu được ghép tế bào gốc ở TPHCM (Ảnh: BV).

Trong đó, bảo hiểm y tế (BHYT) đóng vai trò quan trọng trong khả năng chi trả. Ở Việt Nam, 90% người dân có BHYT, nhưng bảo hiểm lại không chi trả cho các biện pháp điều trị nhắm trúng đích. Ngoài ra, nhiều loại thuốc điều trị ung thư có giá rất đắt đỏ so với thu nhập người dân, rất cần Chính phủ trợ giúp.

PGS Hương phân tích, nhiều người có thói quen tích hợp tầm soát ung thư này vào khám sức khỏe thường niên. Dù vậy, hiện nay có nhiều lựa chọn trong xét nghiệm sàng lọc ung thư, nên cần chọn phương pháp phù hợp với chi phí lẫn đặc điểm con người.

Về khả năng tiếp cận, Việt Nam đã có bảng hướng dẫn về phác đồ điều trị, nhưng cần tiếp tục cập nhật những phương pháp mới, hiện đại để người dân được biết.

Các chuyên gia kỳ vọng, sự phát triển của AI có thể giúp bác sĩ đưa ra các chẩn đoán chính xác và trúng đích hơn, và các biện pháp can thiệp tiên tiến sẽ giúp bệnh nhân ung thư không còn phải hóa trị nữa trong tương lai.