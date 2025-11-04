Vượt 40km đường rừng núi sạt lở đưa sản phụ và người ốm đi cấp cứu

Ngày 4/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng công an và biên phòng đã băng qua các điểm sạt lở để đưa một sản phụ và 3 bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu kịp thời.

Khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi nhận được tin báo có 4 bệnh nhân cần chuyển lên tuyến trên cấp cứu, Đồn Biên phòng Tr’hy (đóng trên địa bàn xã Hùng Sơn) đã cử tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn đến trạm y tế xã đưa các bệnh nhân lên Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang.

Một bệnh nhân được dẫn đi bộ qua đoạn đường sạt lở (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Các bệnh nhân được chuyển viện gồm: ông Bling Clơơch (79 tuổi, trú thôn Ki’nônh) bị bệnh phổi, khó thở; bà Alăng Thị Bhưih (72 tuổi, trú thôn Ch’nóc) bị ho, sốt; cháu Alăng Quán (3 tuổi, trú thôn Ch’nóc) cũng có biểu hiện sốt cao và sản phụ Bríu Thị Noon (29 tuổi, trú thôn T’râm) đang chuyển dạ, sắp sinh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, đoạn đường từ điểm xuất phát tại trạm y tế xã đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang dài khoảng 40km có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Thời gian di chuyển các bệnh nhân khoảng 4 giờ.

Lãnh đạo xã Hùng Sơn cho biết, tuyến tỉnh lộ 606 nối từ xã Tây Giang lên trung tâm xã còn sạt lở nhiều điểm chưa thể khắc phục ngay, chỉ lưu thông bằng xe máy, ô tô chưa thể lưu thông, nhiều đoạn phải đi bộ.

Nhiều thôn của xã này đang còn cô lập, nhưng các lực lượng đóng trên địa bàn xã đã đi bộ đến tất cả các thôn để vận chuyển lương thực, thuốc men cho bà con.