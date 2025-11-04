Bé gái 9 tuổi thoát chết thần kỳ sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt

Ngày 4/11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc đã cứu sống một bé gái 9 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với suy đa tạng.

Trước đó, ngày 13/10, bệnh nhi được đưa vào viện với các triệu chứng khó thở, huyết áp tụt, da và củng mạc mắt vàng sạm, cùng với tình trạng vô niệu - những biểu hiện nặng của suy đa tạng do độc tố ong vò vẽ.

Cháu bé được cấp cứu sau khi bị ong tấn công (Ảnh: Hoàng Yến).

Các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để giành giật sự sống cho bé. Bệnh nhi đã được thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu, lọc máu liên tục, sử dụng lợi tiểu, phối hợp kháng sinh, kiểm soát chặt chẽ chức năng gan, thận và tuần hoàn.

Sau gần nửa tháng điều trị tích cực, bé đã ngừng thở máy, ngừng lọc máu, chức năng gan, thận đã hồi phục. Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường và chuẩn bị được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, chia sẻ: “Ong vò vẽ có độc tính rất mạnh, chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trường hợp của bé gái là minh chứng cho hiệu quả của phát hiện sớm và điều trị hồi sức toàn diện”.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân không nên chữa mẹo mà cần rời khỏi khu vực có ong, rút bỏ ngòi, rửa sạch vết thương, chườm lạnh và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có dấu hiệu khó thở, sưng phù nhiều, vàng da, tiểu ít hoặc mệt lả, cần được cấp cứu ngay để tránh nguy cơ suy đa tạng và tử vong.