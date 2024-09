"Vua rau" có vitamin C gấp 3 lần rau thường, chợ nào cũng có

Rau mầm từ lâu đã được ca ngợi là một trong những "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và lợi ích cho sức khỏe.

Các loại rau mầm phổ biến như: cải xanh, đậu xanh, mầm củ cải đỏ không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

"Vua của các loại rau"

Rau mầm, giai đoạn phát triển đầu tiên của cây rau, chứa nhiều dưỡng chất hơn so với rau trưởng thành nhờ vào quá trình nảy mầm.

Rau mầm rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Journal of Nutrition) đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn phát triển ban đầu, rau mầm có sự gia tăng mạnh mẽ về hàm lượng vitamin C, E, và K.

Chúng cũng cung cấp lượng lớn các enzyme và chất chống oxy hóa quan trọng như flavonoid và polyphenol.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Y học Dự phòng Harvard, rau mầm có hàm lượng vitamin C cao gấp 2-3 lần so với rau trưởng thành, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Vitamin E trong rau mầm cũng có tác dụng chống lão hóa và tăng cường sức khỏe làn da.

Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) chỉ ra rằng, rau mầm chứa hàm lượng folate đáng kể, đặc biệt cần thiết cho quá trình tạo tế bào mới và hỗ trợ phát triển thần kinh ở thai nhi. Folate rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Một nghiên cứu khác cho thấy, rau mầm chứa lượng polyphenol và flavonoid cao, giúp giảm viêm, ngăn chặn quá trình oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: bệnh tim mạch và ung thư.

Ngoài ra, rau mầm còn chứa nhiều enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Enzyme này giúp phá vỡ các hợp chất khó tiêu hóa trong thực phẩm, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu của Trường Đại học Guelph (Canada) đã chỉ ra rằng enzyme trong rau mầm giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ đầy bụng và khó tiêu sau bữa ăn.

Lưu ý khi ăn rau mầm sống

Dù rau mầm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không được sản xuất, bảo quản và tiêu thụ đúng cách.

Vấn đề chính nằm ở môi trường ẩm ướt mà rau mầm cần để phát triển - môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn có hại như Salmonella, E. coli và Listeria.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), vi khuẩn Salmonella và E. coli thường lây nhiễm vào hạt giống trước khi quá trình nảy mầm bắt đầu.

Trong quá trình phát triển, nếu rau mầm không được trồng trong điều kiện vệ sinh đảm bảo, vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng trong môi trường ẩm và ấm áp. Điều này có thể gây nhiễm khuẩn khi rau mầm được ăn sống hoặc không được rửa sạch trước khi tiêu thụ.

Giải pháp phòng tránh nhiễm khuẩn từ rau mầm

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn từ rau mầm, người tiêu dùng cần chú ý các biện pháp phòng ngừa sau:

- Mua rau mầm từ nguồn uy tín: Hãy chọn rau mầm từ các cơ sở sản xuất có chứng nhận an toàn thực phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.

- Rửa sạch rau mầm trước khi ăn: Nghiên cứu đăng tải trên International Journal of Food Safety khuyến cáo rằng, việc rửa sạch rau mầm dưới vòi nước chảy có thể giảm tới 90% lượng vi khuẩn có hại. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn tiêu thụ rau mầm sống trong các món salad.

- Nấu chín rau mầm: Đối với những người có hệ miễn dịch yếu, phụ nữ mang thai hoặc người cao tuổi, việc nấu chín rau mầm trước khi ăn là cách tốt nhất để tiêu diệt vi khuẩn.

- Bảo quản rau mầm đúng cách: Rau mầm nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 5⁰C và sử dụng trong vòng 2-3 ngày để tránh sự phát triển của vi khuẩn.