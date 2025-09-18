Vụ máy hỏng vẫn tán sỏi hàng trăm ca: Đã báo cáo lãnh đạo khi thực hiện?

Ngày 18/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đơn vị kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức có sai phạm trong vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hỏng, tuy nhiên, bác sĩ vẫn kê khai hàng trăm bệnh nhân có thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp này.

Ông Nay Phi La thừa nhận có lỗi trong vụ việc khi đoàn kiểm tra của Sở phát hiện vụ việc vào ngày 17/7, nhưng hôm nay (18/9) mới báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ Y tế.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, nhận lỗi đã chậm báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

"Chúng tôi xin nhận trách nhiệm với tỉnh khi không báo cáo kịp thời về vụ việc. Chúng tôi muốn làm rõ người, rõ trách nhiệm để đưa sang cơ quan công an điều tra nên có chậm trễ báo cáo”, ông Nay Phi La lý giải.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận trong khoảng thời gian tháng 5-11/2024, ông có áp dụng phương pháp phẫu thuật khác để phẫu thuật cho bệnh nhân, tuy nhiên, trong hồ sơ bệnh án ghi là dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser.

Theo ông Hoàng, khi thực hiện việc này, ông có báo cáo với ban giám đốc bệnh viện. Thời điểm sau tháng 11/2024, ông không thực hiện kỹ thuật này nữa do sợ vướng đến thủ tục thanh toán.

Trái lại, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khẳng định với đoàn kiểm tra việc ông Hoàng trình bày trước khi thực hiện có báo cáo với ban giám đốc của bệnh viện là không có căn cứ.

Ông Giáp cho rằng, việc máy tán sỏi laser hư nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật liên quan để thanh toán là sai hoàn toàn.

Còn theo ông Hoàng Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiệm vụ của khoa là xếp lịch mổ, phân công kíp gây mê, không tham gia vào nội dung hội chẩn và công tác chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Với giải trình của các cá nhân nêu trên, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho rằng đây là những trình bày thiếu trách nhiệm, không trung thực, hoàn toàn sai với quy chế chuyên môn, hội chẩn, hồ sơ bệnh án, phẫu thuật. Do đó, Sở Y tế đề nghị làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế tỉnh cũng như niềm tin của người dân. Do đó, Sở không né tránh, không bao che và kiên quyết làm rõ để xử lý dứt điểm.

Hàng trăm bệnh nhân bị ảnh hưởng do máy tán sỏi laser bị hỏng (Ảnh: Thúy Diễm).

Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật tán sỏi trong thời gian máy hỏng, xác định mức độ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

"Nếu có bệnh nhân nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe do việc thực hiện kỹ thuật không đúng quy định trong thời gian máy tán sỏi hỏng, chúng tôi sẽ xử lý và có trách nhiệm với người bệnh", ông Nay Phi La nhấn mạnh.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/7, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này. Tại đây, phát hiện 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định, bệnh viện đã lập tổ kiểm tra, xác định trong số 480 ca bệnh, có 255 bệnh nhân không sử dụng nhưng các bác sĩ vẫn áp mức giá của máy tán sỏi trong thực hiện phẫu thuật. Đây là vi phạm nghiêm trọng của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Đã có 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng bị xử lý kỷ luật và 20 cá nhân bị xử phạt hành chính.