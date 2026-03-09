Vụ 108 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM: Hơn 50% mẫu phân có Salmonella

Chiều 9/3, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì vỉa hè ở phường Vũng Tàu, khiến nhiều người phải vào viện cấp cứu, điều trị.

Theo đó, kết quả xét nghiệm bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy có hơn 50% mẫu phân của bệnh nhân (29/51 mẫu) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Đến nay, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn TPHCM và các đơn vị lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp trong vụ việc trên, với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca có kèm sốt cao.

Nhiều trẻ nhỏ là nạn nhân trong vụ việc được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Ảnh: BV).

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 104 ca. Nhờ quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị đúng phác đồ, đến nay có 45 trường hợp ổn định sức khỏe và được cho xuất viện. 92 ca nhập viện điều trị nội trú trước đó hiện có tình trạng ổn định, không ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay nguy kịch.

Ngoài ra, có 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, 1 ca vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và 1 trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo các chuyên gia y tế, Salmonella là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm. Việc sớm "chỉ mặt đặt tên" được vi khuẩn gây bệnh giúp các bệnh viện thống nhất phương án điều trị, bao gồm tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát các dấu hiệu mất nước.

Vi khuẩn Salmonella (Ảnh: SYT).

Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định; đến cơ sở y tế sớm (đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền) khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục và tuân thủ điều trị.

"Việc đáp ứng tốt với phác đồ bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng hồi phục. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại, cũng như phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự", phía Sở Y tế TPHCM thông tin.