Vụ đi cấp cứu sau ăn bánh mì ở TPHCM: 65 học sinh có triệu chứng bất thường

Ngày 27/9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức (TPHCM) đã thông tin với phóng viên Dân trí kết quả điều tra bước đầu trong vụ nhiều người tại chung cư ở TPHCM đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Theo đó, sau khi nắm bắt thông tin, Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức đã phối hợp cùng chính quyền địa phương vào cuộc làm việc với các bên liên quan.

Qua đó, cơ quan chức năng ghi nhận từ ngày 22/9 đến ngày 26/9, có 65 học sinh ở cả 3 cấp học tại trường V. (phường Long Bình) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... phải nghỉ học.

Điểm chung của các em này là có ăn bánh mì bán quanh khu vực nơi ở (chung cư) và trường học. Trong đó, có 8 em nhập một số bệnh viện điều trị, với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ngoài học sinh, một số phụ huynh cũng xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, vì sự việc bắt đầu xảy ra từ ngày 22/9 nên việc lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gần như không còn giá trị. Hiện tại, sự việc đã được báo cáo đến Sở Y tế TPHCM và Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

“Các học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường rải rác nhiều ngày. Chiều hôm qua (26/9), chúng tôi đã vào trường làm việc, kiểm tra bếp ăn, thực phẩm, các quy trình chế biến. Mọi thứ đều được ghi nhận hết”, nguồn tin cho biết.

Nhiều học sinh có triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì bán gần trường và nơi ở (Ảnh minh họa: HL).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều cư dân sống tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình phản ánh nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán gần nơi ở.

"Khi tới bệnh viện khám, bác sĩ nói nhiều người cũng nhập viện trong tình trạng giống vợ con tôi. Tôi nghi nguyên nhân xuất phát từ việc ăn bánh mì. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương", anh Trần Đăng Anh Tuấn (SN 1998, ngụ phường Long Bình) chia sẻ.

Tại Bệnh viện Lê Văn Việt, có 3 trẻ liên quan đến sự việc trên nhập viện với tình trạng sốt, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng, đừ, mệt... được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Sau khi điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe các bệnh nhi đã ổn định.