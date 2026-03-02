Vụ đi cấp cứu hàng loạt sau ăn bánh mì ở TPHCM: Nạn nhân tăng lên 22 người

Trưa 2/3, đại diện Sở Y tế TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, đến sáng cùng ngày, số ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì A.C. (đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông) được ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn đã tăng lên 22 trường hợp.

Cụ thể, có 12 ca vào Bệnh viện Quân y 175, 8 ca điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 ca được Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận, và ca còn lại vào Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).

Theo báo cáo, đa số bệnh nhân có các triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì A.C. ở phường Hạnh Thông. Nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị, trong khi các ca có biểu hiện nhẹ được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bánh mì heo quay bán tại tiệm A.C. (Ảnh: CS).

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu thực hiện đồng thời chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM chia sẻ, cơ quan này đã cử lực lượng vào cuộc điều tra vụ việc ngay sau khi nhận thông tin. Các mẫu bệnh phẩm cũng được cơ quan chức năng thu thập để tiến hành xét nghiệm, truy tìm tác nhân gây bệnh.

Trước đó, vào tháng 11/2025, TPHCM cũng ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến 2 chi nhánh của cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích, khiến hơn 300 người vào viện điều trị.

Sau quá trình điều tra, lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên liệu thực phẩm, cơ quan chức năng xác định tác nhân gây ra vụ ngộ độc này là bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết sẽ xử lý đúng theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc.