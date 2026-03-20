Vụ bị tâm thần vẫn "chữa bệnh" cho người dân: Kiên quyết xử lý nghiêm

Sáng 20/3, ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động khám, chữa bệnh trái phép đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, tăng cường sức khỏe của hộ ông Huỳnh Khóa Hưng (44 tuổi, trú tại thôn Hội Cư).

Ông Hưng được xác định đã cùng bà T.T.P. (43 tuổi) - người bị tâm thần nặng, hưởng trợ cấp xã hội - tự tổ chức hoạt động chữa trị bệnh tại nhà. Mặc dù chỉ được cấp phép kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage nhưng cơ sở này vẫn quảng bá trên Facebook, nhận điều trị nhiều bệnh lý phức tạp cho người dân.

Cơ sở của ông Hưng thực hiện chữa trị bằng phương pháp diện chẩn cho người dân (Ảnh: Huỳnh Nguyễn)

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa yêu cầu UBND xã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý nghiêm, kiên quyết áp dụng các chế tài cần thiết để đình chỉ dứt điểm hoạt động khám, chữa bệnh trái phép và xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh này theo đúng thẩm quyền.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Hòa giao chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm hành vi quảng cáo y tế sai sự thật và và soát toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, tuyệt đối không để phát sinh các điểm hoạt động trái phép tương tự.

Giấy xác nhận khuyết tật thần kinh tâm thần của bà T.T.P. (Ảnh: Huỳnh Nguyễn).

Lực lượng công an xã được yêu cầu phải chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vi phạm và nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời tham mưu xử lý các cá nhân, tổ chức sử dụng mạng xã hội hoạt động mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức khám, chữa bệnh.

Như Dân trí phản ánh, có nhiều người dân địa phương đổ về cơ sở của ông Hưng để được ông Hưng và bà P. thực hiện phương pháp diện chẩn (chữa bệnh không dùng thuốc, chỉ dựa trên việc tác động vào các huyệt đạo).

Hầu hết những người đến chữa bệnh đều không hay biết bà P. bị bệnh tâm thần.

Theo hồ sơ y tế, bà P. mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002, từng điều trị tại các bệnh viện và đang được cấp thuốc định kỳ tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Năm 2023, bà P. được xác nhận là người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần nặng và được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Nhận thông tin từ dư luận, ngày 10/3, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa làm việc tại cơ sở của ông Hưng và ghi nhận việc bà P. đang tham gia một số hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân nên đã yêu cầu chấm dứt hành vi này.