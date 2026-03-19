Một phụ nữ mắc bệnh tâm thần vẫn "điều trị bệnh" cho người dân

Ngày 19/3, ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã chỉ đạo Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra để tạm đình chỉ một cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, tăng cường sức khỏe nhưng thực hiện phương pháp diện chẩn (chữa bệnh không dùng thuốc, chỉ dựa trên việc tác động vào các huyệt đạo) cho người dân.

Đây là cơ sở do ông Huỳnh Khóa Hưng (44 tuổi, trú tại thôn Hội Cư, xã Tây Hòa) làm chủ.

Cơ sở của ông Hưng thực hiện chữa trị bằng phương pháp diện chẩn cho người dân (Ảnh: Huỳnh Nguyễn).

Mới đây, cơ quan chức năng xã Tây Hòa phát hiện tại cơ sở này còn để bà T.T.P. (43 tuổi), vốn bị tâm thần "điều trị" cho người khác.

Trước đó, nhiều người dân địa phương đổ về cơ sở của ông Hưng để được thực hiện phương pháp diện chẩn. Mặc dù ở bên ngoài cơ sở chỉ ghi "Hưng, Phượng: Mát xa, chăm sóc sức khỏe toàn thân" nhưng bên trong nhà lại cho treo nhiều tấm biển quảng bá về việc chữa trị bằng diện chẩn.

Hầu hết những người đến chữa trị đều không hay biết bà P. bị bệnh tâm thần.

Điều đáng nói, cả ông Hưng và bà P. đều có giấy chứng nhận "Đã hoàn thành khoá đào tạo chuyên nghiệp, kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân", từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/5/2024 và đạt loại khá. Giấy này do một công ty chăm sóc da mặt, body tại thành phố Cần Thơ cấp ngày 10/6/2024.

Giấy xác nhận khuyết tật thần kinh tâm thần của bà T.T.P. (Ảnh: Huỳnh Nguyễn).

Theo hồ sơ y tế, bà P. mắc bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2002, từng điều trị tại các bệnh viện và đang được cấp thuốc định kỳ tại Trung tâm Y tế xã Tây Hòa. Năm 2023, bà P. được xác nhận là người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần nặng và được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Sau khi nhận phản ánh từ dư luận, ngày 10/3, đoàn kiểm tra của UBND xã Tây Hòa làm việc tại cơ sở của ông Hưng. Thời điểm này, đoàn kiểm tra ghi nhận việc bà P. đang tham gia thực hiện các dịch vụ xoa bóp và một số hoạt động chăm sóc sức khỏe khác cho người dân nên đã yêu cầu chấm dứt hành vi này.

Trong giấy đăng ký hộ kinh doanh được cấp vào tháng 10/2025, ông Nguyễn Khóa Hưng đăng ký dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Tuy nhiên, chủ cơ sở này đã quảng bá trên trang Facebook với tên "Hưng Diện Chẩn" để nhận điều trị nhiều loại bệnh.