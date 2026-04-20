Nam thanh niên 25 tuổi bị đũa đâm sâu ngay dưới hai mắt

Ngày 20/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca cấp cứu hy hữu, bệnh nhân B.T.D. (25 tuổi, Phú Thọ) bị tai nạn vào viện trong tình trạng hai chiếc đũa dài 7-10cm đâm sâu vào hai mắt.

Trước đó, ngày 5/4, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức ngay sau tai nạn. Bác sĩ cho biết, một bên dị vật lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên còn lại nằm sâu hoàn toàn bên trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức đánh giá, đây là một trường hợp tai nạn hết sức hy hữu trong y khoa, với hai chiếc đũa đâm sâu vào hai mắt trên cùng một người bệnh.

Trên y văn thế giới, các bác sĩ chưa tìm thấy báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh bị dị vật đâm vào hai bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa. Vì mắt là cơ quan quan trọng nên sau khi bị chấn thương một mắt thì cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào con mắt còn lại nữa.

Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

“Dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ. Đây là một trường hợp “cực kỳ may mắn”, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1mm nữa có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng”, ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết.

Bệnh viện phải huy động nhiều chuyên gia từ các chuyên khoa để hội chẩn, nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng có thể xảy ra trong cuộc mổ.

Dị vật hai bên mắt khi bệnh nhân được đưa tới viện (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ca mổ cấp cứu cho người bệnh diễn ra suốt hai giờ. Các bác sĩ cẩn thận rút từng milimet, bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh.

"Mục tiêu không chỉ lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho bệnh nhân mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng thị giác của đôi mắt", PGS Hà cho biết.

Bệnh nhân ổn định sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Hiện bệnh nhân D. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và được điều trị tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ.

PGS Hà lưu ý, với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. Việc thăm khám, chẩn đoán bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng cho người bệnh.